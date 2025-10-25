Estrazione Simbolotto dopo il Lotto di sabato 25 ottobre 2025: i numeri e simboli vincenti del concorso di oggi, le regole e i premi previsti

Se siete a caccia dei cinque simboli e numeri vincenti del Simbolotto di oggi, siete nel posto giusto, perché il momento atteso è arrivato e la combinazione è pronta per essere scoperta da chi ha deciso di darsi un’altra occasione con la dea bendata. Il concorso si è tenuto nella stessa sede estrazionale del Lotto, proprio in concomitanza con le uscite dei numeri per ognuna delle 11 ruote del gioco principale. Di solito le sfede del Simbolotto venivano mescolate dopo l’uscita dell’ultimo numero del Lotto, ma può accadere anche che l’estrazione avvenga quando arriva il momento della ruota in promozione. I risultati possono essere seguiti anche in diretta sul sito ufficiale del gioco principale o tramite l’app My Lotteries.

Poi potrebbe scattare la questione dei premi e delle riscossioni, con modalità che ripercorrono le stesse del Lotto: le vincite di fascia bassa vengono pagate direttamente in ricevitoria o accreditate sul conto gioco; quelle di importo più alto, invece, possono essere ritirate presso le filiali Intesa Sanpaolo abilitate o all’Ufficio Premi IGT Lottery di Roma. Ora però la cinquina del Simbolotto di oggi: Testa (34), Elmo (26), Culla (9), Anguria (31), Maiale (4).

IL SIMBOLOTTO ACCENDE IL SABATO SERA

Tra i giochi protagonisti delle estrazioni di oggi c’è il Simbolotto, che si tiene insieme a quella del Lotto, gioco a cui è abbinato sin da quando è stato introdotto, conquistando appassionati concorso dopo concorso. Il legame con il gioco principale si evince in primis dal fatto che è associato alle ruote, ogni mese infatti ve n’è una in promozione: dovete effettuare una giocata al Lotto su questa per poter ottenere una combinazione, gratuita e automatica, per partecipare all’uscita dei simbolotti.

Ma cambia ogni mese, per cui attenzione al calendario, che per il mese di ottobre ci ha offerto la compagnia di quella di Roma. Una volta ottenuta la cinquina, dovete aspettare l’uscita di quella vincente per confrontarla.

Attenzione all’abbinamento numeri e simboli, che non è corrispondente solo alla Smorfia napoletana, perché è coinvolta anche quella moderna, quindi potreste individuare delle associazioni insolite rispetto a quanto ci propone solitamente la tradizione partenopea.

DAI FREQUENTI AI SIMBOLOTTI ASSENTI

Il Simbolotto può essere divertente anche per gli appassionati di statistiche, visto che si possono analizzare i dati aggiornati all’estrazione di ieri, indagando sui simbolotti più frequenti e quelli invece più assenti. In cima alla classifica dei frequenti troviamo l’Elica (33), che con 143 presenze si conferma il simbolo più estratto in assoluto, mentre all’opposto il Baule (14) guida la lista dei ritardatari, mancando ormai da 46 turni. Segue il Vaso (7), secondo simbolo più frequente con 141 uscite, contrapposto alle Forbici (39), assenti da 27 estrazioni.

Al terzo posto tra i più presenti c’è la Rana (13) con 138 estrazioni, mentre la Luna (6) risulta tra i più attesi, con 25 turni di assenza. Il quarto simbolo più estratto è quello dei Topi (11), con 136 presenze, contrapposto alla Festa (20), che non appare da 19 estrazioni. Chiude la top-5 il Cerino (18), con 132 frequenze, mentre tra i ritardatari l’ultimo posto spetta alla Risata (19), che manca da 16 turni.