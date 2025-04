Come vi avevamo anticipato poche ore fa, superato il viaggio nelle 11 ruote del Lotto possiamo finalmente dedicarci al Simbolotto che ha già prontissimi i suoi cinque simboli vincenti di questa sera grazie ai quali potreste riscoprirvi vincitori di un qualche interessantissimo bottino, il tutto con la doppia chance offertavi anche dal Lotto sul quale avrete dovuto obbligatoriamente piazzare una scommessa!

In termini di premi, vi ricordiamo che questo concorso ai più fortunati tra voi – ovvero a chi indovina l’intera cinquina – garantisce un premio dall’ottimo valore di 10mila euro, ancora incrementabile in base all’entità della scommessa piazzata; mentre ora visto che non vogliamo farvi perdere tempo, eccovi tutti i simboli vincenti di oggi del Simbolotto: 10 fagioli, 22 balestra, 15 ragazzo, 9 culla, 34 testa.

Non possiamo chiudere definitivamente questa settimana senza l’ultimissima estrazione del Simbolotto che arriva con 24 ore di ritardo (pur rispettando il consueto calendario degli appuntamenti) ed è pronto a regalare ai giocatori più fortunati una vera e propria vagonata di ricchissimi premi che in alcuni casi possono essere anche piuttosto interessanti: gli occhi come sempre devono restare puntati sul Lotto perché se è da lì che parte il concorso del Simbolotto, allora è anche lì che arriverà e infatti per scoprire i simboli vincenti dovremo assistere a tutto il lungo viaggio tre le 11 ruote nazionali lottifere che inizierà allo scoccare delle ore 20:00 e durerà pochi minuti!

Se vi avessimo confuso con le precedenti affermazioni sul collegamento tra Lotto e Simbolotto, allora seguiteci un attimo che vi spieghiamo tutto: se non lo sapeste – infatti – per partecipare al concorso a differenza di tutto gli altri più o meno noti concorsi non dovrete cercare alcuna schedina specifica ma vi basterà partire da quelle classiche che caratterizzano il Lotto; il tutto scegliendo come sempre la combinazione che preferite e il valore della vostra puntata, ma stando attenti a scegliere la ruota in promozione che in questo mese è quella di Genova e prestissimo (il prossimo venerdì, visto che il primo maggio ci sarà una nuova pausa) diventerà quella di Milano.

Detto questo – però – è anche importante sottolineare che l’abbinamento tra Lotto e Simbolotto si esaurirà alla fase della puntata dato che da quel momento in poi entrambi i giochi saranno del tutto indipendenti: questo vale anche – e soprattutto – per le vincite dato che l’eventuale bottino conquistato in questo concorso basato sui simboli potrete incassarlo liberamente anche se non avrete centrato la scommessa piazzata sulla ruota del Lotto; così come – naturalmente – due combinazioni vincenti si tradurranno in due differenti premi!