Oggi estrazione Simbolotto dopo il Lotto: cresce l'attesa per i numeri e i simboli vincenti del concorso di sabato 26 luglio 2025, ecco le regole

Chi ha giocato al Lotto e ha optato per la ruota in promozione questo mese si è regalato un’occasione al Simbolotto e la possibilità di ottenere una vincita senza alcuna fatica. Infatti, si ottiene una combinazione di numeri e simboli con cui partecipare a un’estrazione aggiuntiva, senza spendere alcun centesimo e senza dover compiere alcuna scelta per quanto riguarda i simbolotti.

Semplice e divertente questo gioco abbinato al Lotto dall’ormai lontano 2019, infatti ha conquistato tanti giocatori per il suo meccanismo che non prevede di fare assolutamente nulla, con la cinquina che viene stampata su quella per la giocata del Lotto.

Poi arriva il momento dell’estrazione, con i simboli vincenti che vengono pescati al termine dell’uscita dei numeri del Lotto, per cui è un modo per aggiungere ulteriore gioco al gioco, provando a ottenere vincite extra.

I più appassionati lo apprezzano anche perché è un mix tra tradizione e modernità, non solo per il fatto che i numeri derivano dalla tradizione della Smorfia napoletana, a cui si associa quella moderna.

DUE CLASSIFICHE, UNA SOLA DEA BENDATA PER IL SIMBOLOTTO

Ma quando si parla di Simbolotto possiamo andare oltre il puro divertimento, perché chi ama le statistiche ma non può adoperarle per la scelta dei simbolotti, che non può essere fatta in questo caso, allora studia frequenze e ritardi dei simboli, come accade con il Lotto. Se guardiamo ai simboli più estratti di recente, in testa troviamo l’Elica, che ha fatto la sua comparsa ben 137 volte. Subito dietro c’è il Vaso, che ha una frequenza di 133 estrazioni, seguito dalla Rana con 132. Non mancano poi i Topi, apparsi 129 volte, e il Cerino, che chiude questa piccola classifica con 127 presenze.

Ma c’è anche il lato opposto della medaglia: in questo momento il più atteso è la Balestra, che non si vede da 24 estrazioni. Le fanno compagnia il Cacio, fermo a 22, e l’Uccello, che manca da 20 giri. Subito dopo troviamo la Luna, che non appare da 19 estrazioni, e i Funghi, assenti da 16. Tra questi simbolotti potrebbero esserci i nuovi protagonisti, quelli dell’estrazione di oggi.