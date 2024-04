Simbolotto, Lotto/ Estrazione di oggi, sabato 27 aprile 2024: numeri vincenti e simboli

Il Simbolotto torna questo weekend dopo qualche scombussolamento a livello di estrazioni dovuto al Ponte del 25 aprile. Infatti, l’estrazione di giovedì è stata rinviata, quindi man mano slittano, ma l’appuntamento di oggi, sabato 27 aprile 2024, dopo quello del Lotto, è confermato. Siamo arrivati al penultimo appuntamento del mese, quindi sta per cambiare la ruota in promozione per giocare: si passerà dalla ruota di Genova a quella di Milano. Un’informazione utile da ricordare nei prossimi giorni. Ma non temete di dimenticare questo particolare, perché nella schedina del Lotto, infatti, c’è una “S” che contrassegna la ruota che consente ai giocatori di partecipare anche all’estrazione del Simbolotto, in maniera automatica, visto che per ogni documento emesso in queste modalità viene stampata casualmente una combinazione di 5 simboli e altrettanti numeri.

Anche per questo il Simbolotto è tra i concorsi più amati è sicuramente, oltre al fatto che è completamente gratuito: il costo della giocata coincide con la giocata del Lotto. Non ci sono spese extra, non dovete aggiungere nulla, ma sperare solo di vincere 10mila euro. Non è una somma paragonabile, ad esempio, al Jackpot del Superenalotto, che è in grado di cambiare la vita, ma è sicuramente importante per realizzare sogni e progetti. In più ci sono dei premi di consolazione per chi non centra la cinquina fortunata.

I RITARDATARI E I FREQUENTI DEL SIMBOLOTTO: QUALI SONO?

Stiamo per scoprire l’esito dell’estrazione del Simbolotto di oggi, ma in attesa della cinquina di numeri e simboli vincenti, possiamo scoprire cos’è successo negli appuntamenti precedenti con la fortuna. Le statistiche possono finire in secondo piano visto che i numeri e simboli non vengono scelti autonomamente, in realtà sono comunque spunti di riflessione interessanti. Ci riferiamo ai numeri che appaiono più frequentemente nelle estrazioni e quelli che invece appaiono di rado.

La classifica dei frequenti annovera tre “centenari”. Il dominatore indiscusso è il Cerino (18) con 103 presenze, seguito da l’Elica (33) e da il Diamante (29), entrambi a quota 100. Per quel che riguarda la classifica dei ritardatari invece in testa ci sono le Forbici (39) con un ritardo pari a 37 estrazioni. Dietro la Pigna (38) che manca da 28 puntate e il Caffè (42), assente da 25. Chissà cosa accadrà questa sera e come cambierà la situazione.

