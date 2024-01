Simbolotto, Lotto/ Estrazione di oggi sabato 27 gennaio 2024: i simboli vincenti

SIMBOLOTTO, L’ESTRAZIONE DI OGGI SABATO 27 GENNAIO 2024: I PREMI DEL WEEKEND

È arrivato finalmente il weekend e con esso l’appuntamento immancabile e unico del Simbolotto, il concorso che si associa al Lotto e, ancora per qualche giorno, in particolare alla ruota di Bari di quest’ultimo: l’estrazione avverrà puntuale anche oggi, sabato 27 gennaio 2024. Il massimo premio come di consueto è quello pari a 10.000 euro. Non è di certo clamorosa come quelle messe in palio da altri concorsi come il Million Day, ma può sicuramente fare felice qualcuno. Anche perché si ottiene con una spesa assolutamente minima: un solo euro. Come fare per partecipare? È sufficiente emettere una schedina del Lotto nella ruota di riferimento, sulla quale appariranno cinque simboli casuali. Essi, per vincere, dovranno essere corrispondenti a quelli emessi dall’urna. O almeno esserlo in parte, per avere un premio di consolazione.

Prima di scoprire l’esito dell’estrazione di oggi del Simbolotto, possiamo intrattenerci dando uno sguardo a quelle che sono le statistiche del concorso. È da precisare che i simboli della schedina sono definiti in modo causale, per cui anche volendo sceglierne uno, ciò non è possibile. È comunque interessante capire quali si fanno attendere e quali invece escono più spesso. Per quanto riguarda la classifica dei ritardatari, nel massimo gradino del podio c’è ancora La Prigione (44) con 42 assenze. C’è un cambio dietro, dato che è sparito Il Lupo (21). Adesso al secondo posto c’è La Luna (6) con 21 assenze e al terzo La Rana (13) con 20 assenze. Non è cambiato decisamente nulla invece rispetto alla scorsa estrazione nella classifica dei frequenti. In testa c’è Il Cerino (18) con 96 apparizioni, con dietro Il Diamante (29) con 94 apparizioni e al terzo posto la coppia composta da La Gatta (3) e Il Soldato (12), entrambi a quota 92.











