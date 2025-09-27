Estrazione Simbolotto dopo il Lotto di sabato 27 settembre 2025. I numeri e simboli vincenti del concorso di oggi, le regole e i premi

Dopo l’estrazione del Lotto, questa sera ci attende un nuovo appuntamento con il Simbolotto, il gioco gratuito e opzionale legato al Lotto che dal 18 luglio 2019 ha conquistato tanti appassionati. In palio non solo i numeri, ma anche i simboli vincenti, pronti a regalare sorprese e premi extra a chi ha scelto la Ruota del mese in fase di giocata.

Partecipare è semplice: basta selezionare la Ruota identificata dal simbolo “S” al momento della schedina e il sistema assegna automaticamente una combinazione di cinque simboli, stampata sul proprio scontrino. Al termine delle estrazioni delle 11 Ruote del Lotto, scopriremo insieme quali saranno i cinque simboli estratti tra i 45 disponibili.

Il calendario del Simbolotto, che cambia ogni mese, aggiunge brio e varietà: in questo periodo, la Ruota associata è quella di Palermo.

Le vincite partono già con due simboli indovinati, che raddoppiano la posta, per arrivare fino al colpo massimo: cinque simboli centrati valgono ben 10.000 euro con una giocata da un solo euro. Non resta quindi che attendere la diretta: dopo i numeri del Lotto, seguiremo passo dopo passo anche l’estrazione del Simbolotto per scoprire se la fortuna sorriderà ai vostri simboli.

I PROTAGONISTI E GLI ASSENTI DEL SIMBOLOTTO

Cresce l’attesa per la nuova estrazione del Simbolotto, con gli appassionati pronti a incrociare i dati di frequenza e ritardo per immaginare quali saranno i prossimi protagonisti. In cima alla classifica delle uscite più frequenti spicca l’Elica (33), che ha già collezionato 141 apparizioni, seguita a ruota dal Vaso (7) con 139 presenze e dalla vivace Rana (13) con 136. Poco distanti i Topi (11), fermi a 134, e il Cerino (18) con 130, simbolo di luce e speranza che non smette di comparire.

Sul fronte opposto, tra i grandi assenti, guida la graduatoria il Soldato (12) con un ritardo di 44 estrazioni, inseguito dal Baule (14) che manca da 30 turni e dalla Rondine (45) assente da 27. Appena dietro troviamo il Natale (25) con 26 concorsi di digiuno e infine la Pigna (38) che non si vede da 18 estrazioni.

Un intreccio che racconta la doppia anima del gioco: da un lato i simboli che sembrano instancabili nel ripetersi, dall’altro quelli che si fanno attendere come ritorni preziosi. Oggi toccherà capire se a vincere saranno le costanti o le sorprese.