Il giro di estrazioni per la ruota di Venezia sta per finire con l’avvicinarsi della fine del mese, quindi l’appuntamento di oggi del Simbolotto è uno degli ultimi per essa. Poi arriverà il nuovo anno e con esso una nuova ruota con cui tentare la fortuna nel gioco abbinato al Lotto. Ma non va perso il focus, i cinque numeri e simboli vincenti che stanno per uscire. Le questioni sono comunque legate, visto che per provare a vincere bisogna saper giocare.

Lotto/ Estrazione di oggi Superenalotto e 10eLotto, 28 dicembre 2024: numeri vincenti e Jackpot

Fortunatamente è molto semplice partecipare al gioco: basta appunto giocare al Lotto scegliendo la ruota in promozione, ottenendo così una cinquina di simbolotti che viene stampata sulla stessa schedina del gioco principale. Il tutto avviene in maniera automatica, per di più la giocata è gratuita: non bisogna corrispondere alcun importo rispetto a quello speso per partecipare all’estrazione del Lotto. Fatto ciò, non vi resta che attendere l’uscita dei numeri e simboli vincenti del Simbolotto…

Lotto e Superenalotto, i numeri vincenti/ Estrazioni e 10eLotto di oggi, Venerdì 27 Dicembre 2024

LE TOP 5 DEI SIMBOLOTTI RITARDATARI E FREQUENTI

In attesa di scoprire la nuova cinquina di numeri e simboli che può regalarvi una vincita importante, ve ne proponiamo due che in realtà corrispondono alle top five dei simbolotti ritardatari e frequenti. Partiamo dalla prima categoria che ci consente di esaminare le statistiche in vista dell’appuntamento di oggi col Simbolotto: al primo posto c’è il 37 piano che non si fa vedere da 37 appuntamenti.

Sono 29 invece le assenze che ha accumulato al Simbolotto 26 elmo, di conseguenza è al secondo posto. Al terzo c’è 27 scala, che invece di ritardi ne ha accumulati 24. Fuori dal podio c’è 3 gatta che ha collezionato 22 assenze, due in due di due simbolotti che in coppia completano la top five: 38 pigna e 31 anguria, entrambi a quota 20.

SIMBOLOTTO, LOTTO: SIMBOLI E NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi, Venerdì 27 Dicembre 2024

Anche la top five dei frequenti è allargata: al primo posto c’è 33 elica con 120 frequenze, tre in più di 13 rana che quindi resta al secondo posto. A sua volta è avanti di una frequenza rispetto alla coppia formata da 18 cerino e 29 diamante, che sono sul podio. Al quarto posto 7 vaso con 114 frequenze, due in più di 12 soldato.