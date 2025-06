Estrazione Simbolotto, attesa finita dopo il Lotto del 28 giugno 2025, occhi su Napoli e sulla cinquina vincente di oggi. Scopri i simboli estratti

E se stavolta non dovesse andare bene, nessun problema: l’estrazione del Simbolotto è gratuita, automatica, e viene attivata semplicemente giocando al Lotto sulla ruota promozionale del mese – in questo caso Napoli – non servono puntate aggiuntive, codici complicati o giocate speciali, basta aver scelto la ruota giusta al momento giusto.

Il bello del Simbolotto è proprio questo: non costa nulla, ma da comunque la possibilità di portarsi a casa premi in denaro, certo, le probabilità non sono altissime – come in ogni gioco lottifero che si rispetti – ma la speranza non ha bisogno di quote per esistere, basta un numero giusto per cambiare direzione a una serata apparentemente qualunque.

Se si indovinano due simboli si vince il minimo, con tre si comincia a parlare di cifre discrete, con quattro la situazione si fa interessante e con cinque simboli centrati si arriva al massimo premio da 10.000 euro – tutto calcolato sul moltiplicatore della giocata al Lotto – va ricordato che i premi sono netti e vengono riscossi direttamente nei canali ufficiali senza necessità di registrazioni o complicazioni.

Ma come funziona esattamente il Simbolotto? Chi gioca al Lotto lo sa bene: si partecipa automaticamente a questo gioco senza costi aggiuntivi, purché la schedina venga giocata sulla ruota in promozione – e quella cambia ogni mese, e a giugno, come già accennato, è il turno di Napoli – il che vuol dire che solo chi ha giocato al Lotto su questa ruota partecipa all’estrazione del Simbolotto. Al momento della giocata viene generata in automatico una combinazione di cinque simboli, che poi si andranno a confrontare con quelli estratti ufficialmente: semplice, diretto, senza fronzoli, ma con un pizzico di suspense che non guasta mai.

I simboli tra cui viene effettuata l’estrazione sono 45, ognuno abbinato a un numero e a un’immagine riconoscibile, in parte ispirata alla smorfia napoletana, ma anche a quella italiana moderna ed una delle particolarità del Simbolotto sta proprio in questa mescolanza di simbologie: l’Italia (1), il Topo (11), la Scala (27), l’Uomo (35), la Rondine (45)… Ogni simbolo può diventare il protagonista della propria cinquina personale, e anche questo contribuisce al fascino di un gioco che, negli anni, ha trovato il suo pubblico fedele.

L’estrazione del Simbolotto avviene a Roma, subito dopo quelle del Lotto e si può seguire in diretta tramite la trasmissione “Lotto in Diretta”, ma anche consultare in differita tramite l’app ufficiale My Lotteries o sul sito dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Lì si trova tutto: l’archivio delle combinazioni precedenti, le regole, i premi, le ruote del mese, le probabilità di vincita e – ovviamente – i simboli da tenere d’occhio.

Parlando proprio di vincite nel Simbolotto, è utile ricordare le probabilità: una su 12 per due numeri, una su 157 per tre, una su 6100 per quattro, e una su oltre 1 milione per la cinquina secca – difficile, sì, ma non impossibile – e soprattutto gratis e il massimo premio ottenibile, con cinque simboli centrati giocando 1 euro al Lotto, è di 10.000 euro.

Non cambia la vita, forse, ma un’estate con 10mila euro in più ha tutto un altro sapore perché il Simbolotto è essenzialmente questo: una pausa simpatica, leggera, che si insinua tra una giocata al Lotto e una chiacchierata sul divano, e che magari – con un colpo di fortuna – può fare la differenza in una normale serata di fine giugno.