Simbolotto, Lotto/ Estrazione di oggi, sabato 29 luglio 2023: i simboli vincenti

SIMBOLOTTO: ESTRAZIONE DI OGGI, 29 LUGLIO 2023

Oggi, sabato 29 luglio 2023, torna l’ormai consueto appuntamento con l’estrazione del Simbolotto, come sempre associato alle estrazioni di Lotto, 10eLotto e Superenalotto! In palio ci sono fino ad un massimo di 10mila euro che attendono quei giocatori che oggi riusciranno ad indovinare tutti e 5 i simboli protagonisti dell’estrazione, mentre anche per chi ne indovina solamente una parte, sono previste piccole vittorie!

Chiunque desideri tentare la fortuna partecipando al Simbolotto dovrà, inoltre, sapere che si tratta di un gioco veramente facilissimo e completamente gratuito. Tutto ciò che sarà chiesto al giocatore, infatti, è di piazzare una scommessa di un qualsiasi importo nel Lotto, avendo però cura di selezionare la ruota promozionale del mese, che fino al 31 luglio sarà quella Nazionale. Rispettando questo semplice requisito, senza dover aggiungere alcun importo, si potrà poi partecipare anche all’estrazione del Simbolotto!

I SIMBOLI RITARDATARI DEL SIMBOLOTTO

Insomma, per giocare e tentare la fortuna nel Simbolotto ai giocatori non è chiesto alcun tipo di sforzo o investimento economico, ma di contro c’è anche un piccolo lato negativo. Infatti, non si potranno liberamente scegliere i proprio 5 simboli validi per la partecipazione, ma sarà il sistema ad assegnarli in modo casuale a tutti i giocatori, stampandoli al fondo della schedina principale del Lotto.

Ottenuti i propri 5 simboli del Simbolotto, i giocatori dovranno poi attendere semplicemente la sera per conoscere l’esito dell’estrazione, che ricordiamo prendere piede subito dopo il viaggio nelle 11 ruote nazionali del Lotto. Nell’attesa, possiamo anche recuperare alcune utili statistiche, come per esempio quella sui simboli ritardatari, ovvero quelli che mancano da più estrazioni contemporanee. Nella giornata di ieri sono stati estratti la Gatta (3), il Piano (37), le Nacchere (36), la Mano (5) ed il Maiale (4), confermando ancora una volta che il più ritardatario è il Naso (16), con ben 98 giorni di assenza. Lo seguono, poi, ancora la Luna (6), che è a quota 91 giorni; le Forbici (39) con le loro 56 assenze e il Ragazzo (15), che manca da 53 giorni. Il quinto simbolo ritardatario del Simbolotto è, infine, i Fagioli (10), con 44 giorni di ritardo.

