Siamo arrivati al giorno dei saluti per la ruota di Firenze, perché è l’ultima estrazione del Simbolotto quella di oggi, sabato 29 marzo 2025, per questo mese. Dal prossimo appuntamento con la fortuna bisognerà optare per quella di Genova, visto che è quanto prevede il calendario che è un aspetto fondamentale del come si gioca a questo concorso.

Ma facciamo chiarezza: quando si effettua la giocata al Lotto, bisogna optare per questa ruota legata al Simbolotto, perché solo così si ottiene una combinazione di cinque numeri e altrettanti simboli con cui tentare la fortuna. Il ricevitore, se effettuate la giocata in un punto vendita Sisal, o il sistema online non vi chiederanno di corrispondere alcun importo aggiuntivo, perché la giocata è assolutamente gratuita, oltre che automatica.

Per quanto riguarda quest’ultimo aspetto, ciò vuol dire che non dovete neppure soffermarvi sulla scelta dei cinque simbolotti da giocare, visto che vengono stampati automaticamente sulla schedina, in maniera del tutto casuale.

IL PREMIO DI PARMA E LE VINCITE DEL SIMBOLOTTO

Si sentirà la mancanza della ruota di Firenze, visto che è stata abbinata a delle belle vincite al Simbolotto. Basti pensare a quanto accaduto sabato scorso, quando un giocatore è riuscito a centrare la cinquina fortunata, ottenendo un premio di 20mila euro. In questo caso la Dea bendata ha fatto tappa a Parma, chissà se busserà alla vostra porta per la prossima estrazione.

Qualcuno probabilmente si starà chiedendo il motivo per il quale il premio è stato di 20mila euro se di solito parliamo di un bottino massimo di 10mila euro per questo gioco. Ebbene, ciò riguarda una tabella esemplificativa che tiene conto di una giocata minima al Lotto, quindi di un euro.

Di conseguenza, se l’importo è differente, può variare anche il bottino massimo del Simbolotto. Tenendo sempre conto di quello schema sopracitato, si possono vincere 50 euro con il 4, mentre bisogna accontentarsi di 5 euro per quanto riguarda la categoria 3, infine un euro si vince centrando solo due simbolotti.