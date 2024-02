SIMBOLOTTO, LOTTO NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi, sabato 3 febbraio 2024

In quanti sperano di vincere con uno dei tanti giochi in corso in Italia? Se sei capitato in questa pagina, vuol dire che hai tentato la sorte con il Simbolotto e in particolare con l’estrazione di oggi, sabato 3 febbraio 2024. La buona notizia è che non c’è più da attendere per scoprire la combinazione di simboli e numeri vincenti. L’augurio è che siano vincenti per qualche nostro lettore. Le dita sono incrociate con l’ambizione di ottenere i sperati 10.000 euro in palio, o quantomeno uno dei piccoli premi di consolazione che vanno a coloro che indovinano soltanto una parte della cinquina estratta a Roma. Per ottenere il massimo riconoscimento infatti ci vuole una gran fortuna, mentre è più facile per quelli secondari.

Andiamo allora subito a scoprire cosa ha decretato il sorteggio del Simbolotto di oggi, sabato 3 febbraio 2024: quali sono i numeri e i simboli vincenti? È importante precisare, per coloro che ancora non lo sapessero, che per capire se avete vinto è sufficiente comparare con attenzione i cinque simboli in fondo alla propria schedina del Lotto, giocata nella ruota di Cagliari, con quelli decretati dall’urna nel corso del sorteggio, che sono qui elencati. Ecco l’esito dell’estrazione: 24 pizza, 14 baule, 12 soldato, 18 cerino, 44 prigione.

Il primo weekend del mese è entrato nel vivo ed è il momento di una nuova estrazione del Simbolotto, il concorso che strizza l’occhio al più famoso Lotto: l’appuntamento è per la serata di oggi, sabato 3 febbraio 2024. La ruota d’Italia abbinata al gioco adesso è quella di Cagliari, per cui coloro che vogliono giocare non devono fare altro che emettere una schedina proprio su questa. Ad essa verrà abbinata casualmente una combinazione di cinque simboli. In totale sono quarantacinque quelli disponibili. A Roma viene estratta quella vincente. Se corrispondente a quella della schedina, il premio previsto è di 10.000 euro. Una cifra sicuramente da non sottovalutare, anche perché la spesa minima prevista è di un solo euro.

Le probabilità di vincere proprio per questo motivo non sono molto elevate. Essa, secondo le comunicazioni ufficiali di Lottomatica, si attesta a 1 giocatore ogni 1.221.759. La speranza però è l’ultima a morire, per cui se avete già giocato la vostra schedina non resta che incrociare le dita. Nell’attesa dell’estrazione di oggi del Simbolotto, però, possiamo andare a dare un’occhiata a quelle che sono le statistiche di questo concorso abbinato al Lotto. La classifica dei ritardatari vede ancora in testa La Prigione (44) con 46 assenze. La Luna (6) occupa invece il secondo posto ma con sole 25 assenze, rincorsa da Il Baule (14) a quota 23. Non è cambiato nulla invece all’interno della classifica dei frequenti. In vetta c’è Il Cerino (18) con 96 apparizioni, inseguito da Il Diamante (29), che è salito a 95 apparizioni. A chiudere il podio è la coppia composta da La Gatta (3) e Il Soldato (12), entrambi a quota 92. In base a quello che accadrà oggi, però, tutto può cambiare!

