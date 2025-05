Chi ha giocato al Lotto selezionando proprio la ruota lombarda ha ricevuto gratuitamente la combinazione casuale stampata sul proprio scontrino, un piccolo rituale che unisce l’antica passione del Lotto alla curiosità dei simboli misteriosi: da “Italia” alla “Gatta”, dal “Cane” al “Vaso”, ogni immagine porta con sé una suggestione, una speranza, magari anche un sorriso e anche chi non ha centrato i numeri del Lotto, può aver avuto fortuna con il Simbolotto – perché questo gioco parallelo è pensato proprio per offrire un’occasione in più, un colpo di scena dell’ultima ora. E allora via alla verifica: basta tenere in mano lo scontrino, o aprire l’app My Lotteries, per scoprire se i simboli sorteggiati coincidono con quelli assegnati.

Il Simbolotto – lo sappiamo – è una modalità tutta italiana, semplice e divertente che da luglio 2019 accompagna le estrazioni del Lotto con un tocco di simbolismo, fortuna e immaginazione: ogni mese è legato a una ruota diversa – a maggio, come detto, è il turno di Milano – e ogni giocata sulla ruota del mese include in automatico la partecipazione gratuita al Simbolotto: non devi fare altro che scegliere Milano al momento della compilazione della schedina.

Il sistema genera una combinazione casuale di cinque simboli, ciascuno abbinato a un numero da 1 a 45, stampati sullo scontrino e quando, a fine serata, vengono sorteggiati i cinque simboli vincenti, puoi confrontare quelli in tuo possesso e verificare se hai vinto: bastano due simboli indovinati per ricevere un premio! Con una puntata base da 1 euro, si vincono 1€, 5€, 50€, fino a 10.000€ in caso di tutti e cinque i simboli centrati, un bottino niente male per un gioco gratuito abbinato al Lotto.

Le estrazioni si seguono in TV, online, o via app, e i premi si ritirano in ricevitoria o, per le vincite più alte, presso Intesa Sanpaolo o all’Ufficio Premi IGT di Roma, insomma, il Simbolotto è il compagno ideale del fine settimana: un gioco spensierato che sa sorprendere, perfetto per iniziare il weekend con un sorriso e magari qualche euro in più in tasca. Hai già controllato i tuoi simboli?

