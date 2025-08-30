Estrazione Simbolotto dopo Lotto di sabato 30 agosto 2025: in arrivo i numeri e i simboli vincenti del concorso di oggi, tutte le regole e i premi in palio

SIMBOLOTTO, CACCIA AI NUOVI NUMERI E SIMBOLI

Anche oggi torna l’appuntamento con il Simbolotto, il gioco abbinato al Lotto che mese dopo mese si lega a una ruota diversa in promozione, offrendo ai giocatori l’occasione di vincere premi aggiuntivi grazie ai simboli che si associano ai numeri.

L’estrazione avviene subito dopo quella del Lotto e utilizza gli stessi numeri giocati: non richiede alcun costo extra, perché la partecipazione è automatica per tutte le schedine che includono la ruota del mese.

Dopo che i cinque numeri vincenti della ruota prescelta vengono estratti, viene sorteggiata anche la combinazione di cinque simboli del Simbolotto, ciascuno legato a un numero da 1 a 45, rappresentanti oggetti, animali e figure tipiche della Smorfia napoletana, come il Gatto, il Diamante o la Scala, giusto per fare qualche esempio.

Per vincere, è sufficiente che i simboli estratti coincidano con quelli riportati sul proprio biglietto: più corrispondenze ci sono, più alto sarà il premio, che può arrivare fino al 5+ per chi indovina l’intera cinquina.

SIMBOLOTTI E STATISTICHE VERSO LA NUOVA ESTRAZIONE

Anche nel mondo del Simbolotto, le statistiche possono offrire spunti interessanti, sebbene i simbolotti non vanno scelti per ottenere la propria giocata. Tra quelli più estratti spiccano l’Elica (33) con 138 uscite, il Vaso (7) che segue da vicino con 137, la Rana (13) con 133 presenze, i Topi (11) con 131 e l’Uccello (35) fermo a 128. Sul fronte opposto, ossia quello dei numeri in ritardo, il Fagioli (10) e il Soldato (12) condividono la prima posizione con 28 assenze ciascuno, mentre il Cerino (18) manca da 22 estrazioni.

L’Amo (23) e ancora la Rana (13) sono entrambi a quota 19, seguiti dalla Balestra (22) con 15 turni mancanti. Chiudono la lista il Baule (14), il Diamante (29) e la Mano (5), tutti con 14 assenze. Questo è il quadro della situazione attuale, in evoluzione, visto che la nuova estrazione potrebbe modificare sensibilmente gli equilibri, ad esempio richiamando via uno degli assenti o aggiungendo frequenze.