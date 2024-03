SIMBOLOTTO, LOTTO: SIMBOLI E NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi, Sabato 30 Marzo 2024

A poche ore dai festeggiamenti di Pasqua possiamo finalmente scoprire i numeri e i simboli vincenti del Simbolotto per l’estrazione di oggi, sabato 30 marzo 2024. In tantissimi si augurano che la Dea bendata li baci, regalandogli i 10.000 euro messi in palio da questo simpatico concorso abbinato al Lotto. Chissà che il fortunato giocatore non sia tra i nostri lettori. Quali sono le probabilità di vincere? I dati di Lottomatica rivelano che si tratta di 1 su 1.221.759. Tentare però non costa nulla. Teniamo le dita ben incrociate e andiamo a scoprire l’esito del sorteggio.

Lotto e Superenalotto, i numeri vincenti/ Estrazioni e 10eLotto, oggi, Sabato 30 Marzo 2024

Per capire se avete vinto, dovete controllare manualmente la combinazione presente nella vostra schedina giocata nella ruota di Firenze del Lotto e l’esito dell’estrazione di oggi del Simbolotto. Fatelo con attenzione perché potrebbe sfuggirvi una eventuale vincita, ad esempio quelle minori. Non ci sono sistemi automatici, è necessario tenere dunque gli occhi aperti. Andiamo quindi a scoprire cosa ha decretato il sorteggio odierno e nel dettaglio quali sono i numeri e i simboli vincenti di questo concorso. Ecco l’esito dell’urna: il Piano (37), il Lupo (21), la Rana (13), la Scala (27), la Rondine (45).

Lotto e Superenalotto: i numeri vincenti/ Estrazioni e 10eLotto di oggi, Venerdì 29 Marzo 2024

CLICCA QUI PER I NUMERI VINCENTI DELLE ESTRAZIONI DI OGGI DI LOTTO E SUPERENALOTTO

DOPO LOTTO OGGI NUOVA ESTRAZIONE DEL SIMBOLOTTO: ECCO COME PARTECIPARE

È tempo dell’ultima estrazione del mese del Simbolotto, quella di oggi, sabato 30 marzo 2024. Chissà che la vigilia di Pasqua non regali qualche gioia agli appassionati di questo concorso abbinato al Lotto. La speranza è l’ultima a morire. Il massimo premio da 10.000 euro d’altronde è allettante, soprattutto a confronto con la spesa minima prevista, pari ad un solo euro. Non mancano inoltre i premi minori, che vanno da 2 a 50 euro.

SIMBOLOTTO, LOTTO: SIMBOLI E NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi, Venerdì 29 Marzo 2024

Ricordiamo allora come è possibile giocare al Simbolotto. Il concorso come detto è abbinato al Lotto e in particolare ad una ruota di riferimento che cambia ogni mese. Per quest’ultima estrazione è quella di Firenze (identificata con la lettera “S”). È necessario dunque emettere una schedina del gioco principale per partecipare automaticamente all’altro. In coda al documento ottenuto in ricevitoria oppure online infatti apparirà una combinazione con cinque numeri e simboli. Per aggiudicarsi il montepremi è necessario che essi corrispondano a quelli vincenti.

LE STATISTICHE DEL SIMBOLOTTO: RITARDATARI E FREQUENTI

In attesa della estrazione del Simbolotto in programma oggi, sabato 30 marzo 2024, possiamo andare a scoprire qualche statistica di questo simpatico gioco abbinato al Lotto, che ogni settimana cela non poche sorprese. In particolare, scopriamo come sono cambiate dopo l’ultima cinquina, che ha visto protagonisti questi simboli: Le Nacchere (36), L’Amo (23), La Sfortuna (17), I Fagioli (10), La Luna (6). È entusiasmante perché questo ha dato una scossa alle classifiche.

Dalla classifica dei ritardatari è scomparsa La Sfortuna (17). Adesso in testa c’è La Festa (20), a quota 39 assenze. A completare il podio, più distanti, ci sono Il Lupo (21) e Il Soldato (12), che non compaiono rispettivamente da 32 e 31 estrazioni. Chissà cosa accadrà con la cinquina di oggi. La classifica dei frequenti invece vede in testa Il Cerino (18) con 102 apparizioni. Dietro spazio ancora al Diamante (29) a quota 99 e all’Elica (33) a quota 98.











© RIPRODUZIONE RISERVATA