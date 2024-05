Simbolotto, Lotto/ Estrazione di oggi, sabato 4 maggio 2024: simboli e numeri vincenti

Il primo weekend del mese è finalmente arrivato e non c’è più tempo da perdere per andare alla scoperta dei simboli e dei numeri vincenti dell’estrazione del Simbolotto di oggi, sabato 4 maggio 2024. Essi verranno svelati subito dopo quelli del Lotto, al termine del viaggio nelle ruote d’Italia. Quella da attenzionare, in questo caso, è Milano, perché strettamente collegata al concorso secondario. Soltanto chi emette una schedina su quest’ultima può sperare di vincere i 10.000 euro messi sul piatto. Sono queste infatti le regole del gioco.

È importante ricordare che l’assegnazione dei simboli e dei numeri che ci permettono di tentare la sorte col Simbolotto non è a scelta del giocatore, ma del tutto casuale. La combinazione verrà apposta in coda allo scontrino e rappresenterà dunque una sorpresa. Nel caso in cui essa corrisponderà nella sua interezza a quella vincente, il premio ottenuto sarà quello massimo. Non c’è però da disperare nel caso in cui ciò avvenga. In palio ci sono infatti anche dei riconoscimenti minori per i casi in cui ne combacia soltanto una parte. Essi vanno da 2 euro a 50 euro.

La storia dei Simbolotti: chi non si vede e chi appare spesso

I più appassionati del Simbolotto, il concorso che va a braccetto col Lotto, saranno a conoscenza del fatto che esiste un vero e proprio archivio di tutte le estrazioni del passato. Esso serve a ripercorrere le statistiche del gioco, che sono piuttosto curiose. Ci sono in particolare due elementi da tenere in considerazione: da quanto un simbolo e numero non si ripresenta e quante volte invece è stato estratto nella storia.

Nel caso della classifica dei ritardatari ad oggi, sabato 4 maggio 2024, il protagonista è il simbolo delle Forbici (39), che manca da 42 estrazioni. I restanti piani del podio sono della Pigna (38) e del Caffè (42), che non si vedono rispettivamente da 33 e 30 urne. Ben diversa la classifica dei frequenti. In testa in questo caso c’è il simbolo del Cerino (18), che è apparso in ben 103 occasioni. Anche il Diamante (29) e l’Elica (33) però non scherzano, dato che sono stati visti rispettivamente 101 e 100 volte. Chissà cosa accadrà dopo questa sera.

