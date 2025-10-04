Simbolotto, estrazione dopo il Lotto di sabato 4 ottobre 2025: numeri e simboli vincenti del concorso di oggi, le regole e i premi previsti

Stasera torna l’appuntamento con il Simbolotto, il gioco legato al Lotto che regala numeri e simboli vincenti subito dopo le estrazioni tradizionali.

La giocata è molto semplice: basta acquistare una schedina del Lotto sulla ruota del mese, che per ottobre è quella di Roma, e si riceve in automatico una combinazione gratuita di cinque simboli. A ogni estrazione si verifica la corrispondenza con i simboli sorteggiati e, in caso di vincita, il premio viene calcolato in base al numero di simboli indovinati.

Nell’estrazione di giovedì, i simbolotti sono stati molto evocativi: il 27 scala richiama il desiderio di crescita, un invito a salire più in alto; il 44 prigione ha un doppio significato, da un lato costrizione e limiti, dall’altro sicurezza e protezione; l’8 braghe rimanda a fermezza e decisione; 3 gatta, legato all’istinto e all’intuito; 42 caffè per simboleggiare energia e vitalità, la forza necessaria per affrontare progetti e impegni.

La combinazione estratta giovedì ha quindi trasmesso un messaggio forte, ma quel che conta alla fine sono le vincite, come quelle a cui ambite oggi.

I FREQUENTI E I GRANDI ASSENTI DEL SIMBOLOTTO

Nel panorama del Simbolotto, in vista dell’estrazione di oggi, le statistiche mostrano un quadro molto interessante sia sul fronte dei simboli più frequenti che su quello dei grandi assenti. Partendo dai più estratti, in cima alla classifica troviamo l’Elica (33) con ben 141 presenze, seguita a breve distanza dal Vaso (7) con 139 uscite.

Subito dietro si piazza la Rana (13), che ha collezionato 137 apparizioni, mentre il gruppo dei simboli a quota 130 frequenze è composto da ben tre protagonisti: il Cerino (18), la Gatta (3) e l’Uccello (35). A completare la top dei simboli più presenti ci sono i Topi (11), che hanno raggiunto quota 134 estrazioni, consolidando la loro posizione tra i più popolari del Simbolotto.

Passando invece ai ritardatari, il simbolo più atteso è il Soldato (12), assente ormai da 48 concorsi, seguito dal Baule (14) che manca da 34 turni. Non compare da 30 estrazioni il Natale (25), mentre la Pigna (38) latita da 22 uscite. Chiude la top-5 dei ritardatari l’Elmo (26), che non si vede da 16 estrazioni.