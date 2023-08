Simbolotto, Lotto/ Estrazione di oggi sabato 5 agosto 2023: i simboli vincenti

SIMBOLOTTO, ESTRAZIONE DI OGGI 5 AGOSTO 2023: NUOVI RICCHI PREMI DOPO IL LOTTO?

Quarto appuntamento settimanale con il Simbolotto, l’opzione di gioco del Lotto formata da una combinazione casuale di 5 simboli su 45 disponibili. Oggi, sabato 5 agosto 2023, è in programma una nuova estrazione, all’indomani di quella speciale legata al sostegno dell’Emilia-Romagna dopo l’alluvione. Dunque, riparte la caccia ai numeri e simboli vincenti, durante il viaggio tra le ruote del Lotto. Ma avete fatto la vostra giocata? Del resto, è così semplice, visto che la combinazione viene automaticamente abbinata ad ogni giocata effettuata sulla ruota mensile in promozione, che nel mese di agosto è quella Nazionale.

Lotto/ Estrazioni di oggi Superenalotto e 10eLotto, 5 agosto 2023: i numeri vincenti

Inoltre, è pure gratuita, perché l’unico importo da corrispondere è quello per la giocata principale al Lotto. Dunque, la giocata al Simbolotto è automatica e anche gratuita. Così vi ritrovare con una doppia occasione di vincita, mica male no? Non ci resta allora che augurarvi buona fortuna in vista dell’estrazione di oggi di numeri e simboli vincenti, perché potrebbe regalarvi una bella sorpresa.

Lotto e Superenalotto i numeri vincenti/ Estrazioni e 10eLotto, oggi 4 agosto 2023

I NUMERI E SIMBOLI RITARDATARI DEL SIMBOLOTTO

Mentre si avvicina l’ora dell’uscita dei numeri e simboli vincenti del Simbolotto, soffermiamoci sulle statistiche, ma stavolta sui simbolotti frequenti. Come è cambiata la classifica alla luce dell’ultima estrazione? Bene, al primo posto c’è 29 Diamante, che ha accumulato 86 presenze. Invece, il 3 Gatta è a quota 82 frequenze. Al terzo posto, quindi sul gradino più basso del podio, si trova 18 Cerino, che di frequenze ne ha collezionate 81. Lasciamo il podio per scoprire che al quarto posto c’è 12 Soldato, con 79 frequenze, una in più del tris formato da 33 Elica, 5 Mano e 7 Vaso.

SIMBOLOTTO, LOTTO SIMBOLI E NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi, venerdì 4 agosto 2023

Al sesto posto troviamo 11 Topi con 77 frequenze, una di meno l’ha accumulata 23 Amo. Alle sue spalle c’è 1 Italia con 75 frequenze. Invece, il poker formato da 13 Rana, 40 Quadro, 36 Nacchere e 32 Disco condivide ben 74 frequenze. A completare la top ten ci pensa il 45 Rondine, con 73 frequenze. I distacchi, però, non consentono di tener a lungo cristallizzata questa situazione, visto che tutto potrebbe cambiare a partire dall’estrazione di oggi del Simbolotto.











© RIPRODUZIONE RISERVATA