Tra tutte le estrazioni di giornata c’è spazio anche per il Simbolotto e la sua carica di numeri che, a differenza degli altri giochi, sono associati anche a dei simboli. In merito a ciò, vogliamo fugare ogni dubbio riguardo i dubbi sulla Smorfia. In molti, infatti, si chiedono se questi simbolotti siano associati alla tradizione partenopea più antica o a quella moderna, che a differenza della prima raccoglie tutte le smorfie italiane.

In realtà, non è stata compiuta una scelta tra le due, perché il Simbolotto si rifà ad entrambe, quindi possiamo parlare di una sorta di mix che rende particolare l’attribuzione dei simboli ai relativi numeri. Del resto, la tradizione campana è protagonista con il Lotto, dunque il Simbolotto si discosta mettendo le sue radici anche nella Smorfia moderna. Allora non ci resta che lasciare la parola proprio ai simbolotti dell’estrazione di oggi: Elmo (26), Baule (14), Nacchere (36), Anguria (31), Prigione (44).

SIMBOLOTTO ABBINATO ALLA RUOTA DI GENOVA

La ruota di Genova torna protagonista con il Simbolotto, perché è questa quella in promozione per l’estrazione di oggi, sabato 5 aprile 2025, così come tutte le altre in programma questo mese. Un particolare fondamentale, perché altrimenti non potete tentare la fortuna. Infatti, per partecipare al concorso odierno dovete effettuare una giocata al Lotto optando per la ruota in questione. In questo modo il sistema provvede ad assegnare automaticamente una cinquina di numeri e simboli, che viene stampata sulla vostra schedina, se la giocata è in ricevitoria, o abbinata alla vostra giocata online.

Il risultato della vostra giocata non è legato a quello del Lotto, anzi le vincite al gioco principale si possono sommare a quelle del Simbolotto, tenendo sempre conto del limite imposto dalla normativa vigente. Ora però facciamo un passo avanti in vista dell’estrazione dei simbolotti di oggi e approfondiamo un’altra questione importante.

DALLA DIRETTA DELL’ESTRAZIONE AI PREMI DA RISCUOTERE

Qui troverete i numeri vincenti e relativi simboli del Simbolotto, ma la sua estrazione può essere seguita anche in diretta, perché i simbolotti vengono pescati dall’urna contestualmente al rito del Lotto. Dunque, se seguite il programma Lotto in diretta, allora assisterete anche all’estrazione dei simbolotti, perché la trasmissione ufficiale segue anche questo momento importante. A disposizione avete il canale YouTube, in alternativa potete usare l’applicazione MyLotteries, che è quella ufficiale delle lotterie, mentre la terza via è rappresentata dal sito ufficiale.

Altrimenti, potete procedere con la verifica delle vostre giocate in ricevitoria. Poi magari la vostra unica preoccupazione potrebbe essere quella di informarvi su come riscuotere le vincite, con metodi che cambiano in base all’importo dei premi, ad esempio se di fascia alta o bassa. Nel primo caso, dovete affidarvi alle filiali Intesa Sanpaolo o all’Ufficio Premi di Roma, mentre per gli importi bassi è sufficiente affidarsi alle ricevitorie o aspettare che l’importo venga accreditato sul proprio conto gioco.