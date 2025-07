Estrazione Simbolotto dopo il Lotto di sabato 5 luglio 2025: scopriamo i numeri e i simboli vincenti del concorso di oggi, regole e premi

Tornano ancora una volta in questa prima settimana di luglio – e precisamente nella giornata di oggi, sabato 5 – i colorati simbolini protagonisti del Simbolotto, il gioco completamente gratuito che si abbina al Lotto e che permette a voi carissimi giocatori e lettori di provare ad acciuffare un piccolo premio che si va ad aggiungere a quello che potreste (sempre eventualmente) vincere grazie all’estrazione lottifera!

LOTTO E SUPERENALOTTO/ Estrazione di oggi e 10eLotto 5 luglio, numeri vincenti!

In altre parole, con un sola scommessa che include sia i numeri del Lotto che i simboli del Simbolotto, potreste vincere ben due differenti premi da valori piuttosto variabili; mentre al contempo è anche utile ricordare che il premio potrebbe anche essere semplicemente uno nell’ipotesi in cui indoviniate solo una delle due combinazioni, senza che incappiate in alcun tipo di problema, costo aggiuntivo o – più generalmente – malus!

Lotto, Superenalotto, 10eLotto e Simbolotto/ I numeri vincenti di oggi, sabato 5 luglio 2025

I premi del Lotto – se siete dei giocatori affezionati certamente lo saprete già – sono sempre estremamente variabili, mentre sono fissi quelli del Simbolotto che oscillano tra 10mila e 1 euro in base ai simbolini che averete centrato; mentre in realtà è sempre bene precisare che (esattamente come per il suo collega) la cifra effettivamente vinta dovrà essere sempre moltiplicata per il valore della vostra puntata, riferita al Lotto.

LE REGOLE DEL SIMBOLOTTO: COME SI COMPILA LA SCHEDINA, QUNTO COSTA E COME FUNZIONA

L’ultima frase potrebbe avervi confusi visto che vi abbiamo detto che il Simbolotto è completamente gratuito e poi abbiamo fatto riferimento alla vostra puntata: l’inghippo è legato al fatto che pur essendo, di fatto, gratis partecipare a questo concorso, al contempo dovrete anche obbligatoriamente piazzare una scommessa pagata nel Lotto e – più precisamente – nella sua ruota Nazionale; scegliendo ovviamente da voi i numeri e il valore della puntata!

SUPERENALOTTO, EUROJACKPOT, LOTTO, 10eLOTTO, SIMBOLOTTO/ Numeri vincenti di oggi, Venerdì 4 Luglio 2025

Se aveste rispettato questa semplicissima regola (lo ripetiamo: piazzare una scommessa sulla ruota Nazionale del Lotto), sul riepilogo della schedina che vi verrà restituito dall’addetto del punto scommesse troverete anche una combinazione composta da cinque simboli: questi sono assegnati in modo del tutto casuale e non potrete modificarli; mentre piazzando più scommesse sulla stessa ruota otterrete nel medesimo modo altre cinquine.