Simbolotto, Lotto/ Estrazione di oggi sabato 6 aprile 2024: i simboli vincenti

Il weekend è finalmente arrivato e con esso l’estrazione del Simbolotto di oggi, sabato 6 aprile 2024: quali saranno i numeri vincenti di questo simpatico concorso abbinato al Lotto? Lo scopriremo, come di consueto, questa sera. Se c’è qualcuno che ancora non conosce le regole del gioco, possiamo subito ricordarle. Il funzionamento è molto semplice. Per coloro che giocano una schedina sulla ruota di Genova, di riferimento per il mese in corso e per questo contrassegnata con la lettera “S”, la partecipazione è automatica. In coda al documento, infatti, appariranno cinque simboli e numeri casuali, che rappresenteranno la propria speranza di vincere. Essi dovranno corrispondere infatti a quelli estratti dall’urna.

L’aspetto più apprezzato del concorso del Simbolotto, abbinato al Lotto, è che la partecipazione è sostanzialmente gratuita. Il costo corrisponde infatti a quello minimo previsto per emettere la schedina sulla ruota in questione, ovvero 1 euro. Con questa cifra piccolissima se ne possono vincere ben 10 mila. Questo però dipende dalla Dea bendata. In compenso ci sono anche tanti premi di consolazione che vanno da 2 euro a 50 euro.

RIVEDIAMO LE STATISTICHE DEL SIMBOLOTTO: RITARDATARI E FREQUENTI

Mentre aspettiamo l’esito dell’estrazione del Simbolotto di oggi, sabato 6 aprile 2024, può essere utile andare a leggere qualche statistica di questo simpatico gioco abbinato al Lotto. I punti di riferimento in tal senso sono due: la classifica dei ritardatari e quella dei frequenti. Cosa è cambiato rispetto alla scorsa volta, quando la combinazione vincente è stata 43 Funghi, 20 Festa, 2 Mela, 45 Rondine, 37 Piano? In realtà non è successo molto.

La classifica dei ritardatari è rimasta sostanzialmente la medesima. In testa c’è la Pizza (24) a quota 32 assenze, seguita dalla Risata (19) a quota 31 e dalle Forbici (39) a quota 26. La classifica dei frequenti invece vede ancora in testa il Cerino (18) con 102 apparizioni, ma anche il Diamante (29) ha raggiunto adesso quota 100. A chiudere il podio c’è l’Elica (33) a quota 98.

