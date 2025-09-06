Simbolotto estrazione dopo Lotto oggi sabato 6 settembre 2025: scopriamo numeri e simboli vincenti del concorso, tutte le regole e i premi in palio

Questa sera, subito dopo l’estrazione del Lotto, si terrà una nuova estrazione del Simbolotto, l’opzione di gioco gratuita che arricchisce l’esperienza dei giocatori con premi aggiuntivi. È sufficiente effettuare una giocata al Lotto sulla ruota in promozione, e che cambia mese dopo mese, per ricevere automaticamente e senza costi aggiuntivi una combinazione casuale di 5 simboli. L’estrazione avviene quattro volte a settimana, e oggi sarà proprio una di queste occasioni, dopo il concorso di ieri.

Partecipare non richiede passaggi complessi e così ci si ritrova ad ambire alla vincita massima di almeno 10mila euro partendo da una giocata da 1 euro al gioco principale, ma sono previsti premi anche per chi indovina meno simboli, in base alla quantità dei corrispondenti rispetto a quelli estratti.

Il Simbolotto, quindi, è un’opportunità in più per chi ama il Lotto, offrendo la possibilità di trasformare una giocata tradizionale in una doppia chance di vincita: quella del Lotto stesso e quella dell’estrazione simbolica. Stasera, dopo il Lotto, potresti essere proprio tu a vedere comparire i tuoi cinque simboli fortunati.

LE TOP FIVE INCROCIATE DEL SIMBOLOTTO

Il Simbolotto continua a offrire interessanti spunti statistici per gli appassionati, grazie all’analisi combinata di frequenze e ritardi. Attualmente, la top five incrociata mostra un quadro curioso. Al vertice troviamo l’Elica (33), simbolo più frequente con 139 estrazioni, accostata al più ritardatario, il Soldato (12), che manca da 32 turni. Al secondo posto si incontrano il Vaso (7), con 138 uscite, e il Cerino (18), assente da 26 estrazioni.

Terza posizione per la Rana (13), che ha collezionato 134 presenze, insieme all’Amo (23), con 23 turni di assenza. Quarta piazza per i Topi (11), 132 volte estratti, affiancati dalla Balestra (22), ferma a 19. Chiude la cinquina la Gatta (3), con 128 frequenze, al pari di Uccello (35) e Diamante (29), incrociata con il Baule (14), in ritardo di 18 turni.

