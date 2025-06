Cari amici del Simbolotto, anche stasera siamo arrivati all’appuntamento che, per molti di voi, ha ormai il gusto del rito del fine settimana: ci troviamo davanti alla televisione, sul divano con una bibita fresca o ancora in piedi davanti al bancone della ricevitoria, con lo scontrino piegato in tasca e quella solita mezza speranza che il sabato porti con sé una manciata di fortuna.

Lotto e Superenalotto, i numeri vincenti!/ Estrazioni e 10eLotto di oggi, Sabato 7 Giugno 2025

E se ci siete anche voi, allora sappiate che la ruota protagonista di giugno è Napoli e che proprio da lì, stasera, poco dopo le 20, sono saltati fuori i cinque simboli vincenti che chiuderanno questo weekend di giochi, sogni e probabilità tutte da incrociare. Quindi, senza farvi attendere oltre, ecco la combinazione fortunata dell’estrazione del Simbolotto di oggi sabato 7 giugno 2025: Funghi (43), Braghe (8), Italia (1), Uccello (35), Ragazzo (15).

Estrazione Lotto, Superenalotto, Simbolotto e 10eLotto/ I numeri vincenti di oggi sabato 7 giugno 2025

CLICCA QUI PER I NUMERI VINCENTI DELLE ESTRAZIONI DI LOTTO E SUPERENALOTTO DI OGGI

Il Simbolotto, per chi ancora si avvicina con curiosità o per chi gioca da tempo ma non si è mai chiesto “come funziona davvero”, è una di quelle invenzioni semplici ma geniali: è gratis, si abbina automaticamente a qualsiasi giocata effettuata sulla ruota del mese – in questo caso Napoli – e al termine delle estrazioni classiche del Lotto, vengono sorteggiati cinque simboli scelti tra i 45 disponibili, ognuno con il proprio significato, ognuno con la sua piccola storia da raccontare.

Il tutto senza costi aggiuntivi e senza bisogno di selezionare altro, insomma vi basta giocare come sempre al Lotto e poi godervi anche il Simbolotto, questo extra colorato e divertente; i simboli, lo ricordiamo, non hanno bisogno di uscire in ordine, quello che conta è quanti ne indovinate.

SUPERENALOTTO, EUROJACKPOT, SIMBOLOTTO, LOTTO, 10eLOTTO/ Numeri vincenti di oggi, Venerdì 6 Giugno 2025

Con 2 si vince già 1 euro, con 3 si passa a 5 euro, con 4 si sale a 50 e se si beccano tutti e 5, beh, si arriva a 10.000 euro netti per una giocata da 1 euro, il che – detto fra noi – non è niente male per un gioco nato come un “regalo” e diventato ormai un appuntamento fisso per tanti appassionati che magari non conoscono a memoria tutti i 45 simboli, ma sanno che Buffone, Ombrello e Anguria possono cambiare l’umore della serata.

Simbolotto: cos’è, come si gioca, quanto si vince e perché vale la pena provarlo

Il Simbolotto è nato nel 2019, ma sembra essere sempre stato lì: abbinato alla Smorfia napoletana, con quei disegnini che sanno di ironia, tradizione e un pizzico di mistero, rappresenta un modo più leggero di vivere il gioco del Lotto – non c’è bisogno di strategie, né di conoscenze avanzate, basta fare la solita giocata sulla ruota del mese, e si riceve in automatico una combinazione di 5 simboli che vi verrà stampata sullo scontrino – una volta concluse le estrazioni del Lotto, scatta l’urna meccanica del Simbolotto e da lì escono i simboli vincenti del giorno, semplici da confrontare, immediati da verificare anche con l’app My Lotteries, inquadrando il codice dello scontrino.

A giugno, come dicevamo prima, il Simbolotto ruota attorno alla ruota di Napoli – il che significa che per partecipare al Simbolotto oggi bisogna fare la propria giocata al Lotto proprio su quella ruota – se scegliete “Tutte” o una diversa, il sistema non vi assegnerà la combinazione simbolica e sarebbe un peccato, perché il fascino di vedere uscire i propri simboli è difficile da spiegare, è una specie di mini mosaico che rende ogni scontrino un piccolo racconto illustrato.

E se siete curiosi, ecco anche come funzionano i premi del Simbolotto nel dettaglio: indovinando 2 simboli vincenti dell’estrazione, si vince 1 euro, con 3 si va a 5 euro, con 4 si toccano i 50 euro e con la cinquina perfetta si arriva a 10.000 euro – il tutto sempre in base a una giocata da 1 euro – i premi non si sommano tra loro, ma si prende sempre quello più alto ottenuto nella combinazione, ed è bene ricordare che si può controllare la vincita sia in ricevitoria che da casa, perché il Simbolotto è un gioco moderno, pratico e che si sposa bene con il nostro modo di vivere il gioco, senza troppe aspettative, ma sempre con il sorriso.

Insomma, che siate veterani della Smorfia o solo curiosi in cerca di un passatempo simpatico per concludere la giornata, il Simbolotto vi regala ancora una volta una scusa per fantasticare per qualche minuto, per cercare nel simbolo della Pizza o della Scala un messaggio segreto, o magari per scherzare con gli amici su chi porta fortuna e chi invece, con la Sfortuna o il Maiale, ogni settimana finisce per “bucare” la combinazione – ma come sempre – l’importante è partecipare con leggerezza, godendosi un momento che è sempre buono per sognare un po’ più del solito.