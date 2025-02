C’è solo una probabilità su più di un milione per vincere al Simbolotto, ma non è impossibile indovinare i numeri vincenti e relativi simboli, anche nell’estrazione di oggi, sabato 8 febbraio 2025, con cui andiamo a chiudere un’altra settimana di concorsi. I numeri contano, ma la dea bendata può scombinarli e sorprendervi con una vincita inaspettata, motivo per il quale bisogna essere comunque fiduciosi a poche ore dal momento della verità.

Una fase da vivere serenamente, anche perché non avete neppure l’incombenza della scelta dei simbolotti da giocare, visto che la modalità è estremamente semplice: è sufficiente effettuare una giocata al Lotto, ma optando per la ruota in promozione con il gioco a lui associato (Cagliari per tutto il mese di febbraio). Sulla schedina troverete un’altra combinazione, fatta anche di simboli, oltre che numeri, senza dover corrispondere alcun importo al ricevitorie (o al sistema online, se giocate comodamente da casa). Di fatto, si tratta di una seconda occasione di vincita automatica e gratuita con cui potete cambiarvi la vita.

LE STATISTICHE DEL SIMBOLOTTO E IL LORO SIGNIFICATO

Soffermarsi sulle statistiche del Simbolotto può essere un modo interessante e utile di ingannare l’attesa per l’estrazione dei numeri e simboli vincenti, ma abbiamo deciso di aggiungere qualche elemento per rendere il tema ancor più intrigante e completo. Partiamo dalla top five dei ritardatari, con 9 culla al primo posto con le sue 28 assenze, mentre il 5 mano ne ha accumulate 24. Al terzo posto, invece, c’è una coppia, quella formata da 6 luna e 29 diamante, che di ritardi ne hanno collezionati 18. Più distaccati 7 vaso e 2 mela, rispettivamente a quota 14 e 13 assenze.

Visto che ognuno dei simbolotti è associato a un mix tra la Smorfia napoletana e quella moderna, il primo sopracitato rappresenta l’amore materno e per la famiglia, il secondo può essere associato a diverse interpretazioni, la luna al rinnovamento costante e il 29 a un nuovo lieto evento. Lasciando il podio il 7 è associato ai nuovi guadagni, invece la mela a prosperità e desideri realizzati.