NUOVA CACCIA AI PREMI DEL SIMBOLOTTO CON LA NUOVA ESTRAZIONE

Un’altra estrazione del Simbolotto con numeri e simboli vincenti da scoprire, ma se parliamo di combinazioni fortunate, allora non possiamo non parlare anche di premi. Sono discorsi intrecciati, perché si può giocare per divertimento, ma non di certo per la gloria. Bella la soddisfazione di indovinare la cinquina di simbolotti, ma ancor più bello è ottenere i 10mila euro, il premio massimo a cui si può ambire con una giocata al Lotto da un euro.

Non sentitevi confusi nel leggere il gioco protagonista con le ruote, perché per partecipare al Simbolotto, bisogna effettuare una giocata proprio al Lotto, optando però per la ruota in promozione, che nel caso di marzo è quella di Firenze. In questo modo, sulla schedina di gioco troverete una combinazione diversa, quella di numeri e simboli con cui avere una seconda chance. Magari vi ritroverete come il fortunato o la fortunata che il 21 febbraio ha vinto a San Salvo ben 10mila euro grazie a questo gioco. Ma non tralasciamo le altre categorie di vincita…

DAI FREQUENTI AI RITARDATARI: ECCO LE STATISTICHE AGGIORNATE

I numeri vincenti con i relativi simboli del Simbolotto stanno per catturare la nostra attenzione, ma il presente ci propone le statistiche, partendo dai simbolotti frequenti. Al primo posto c’è 33 Elica con 125 frequenze, davanti a 29 Diamante che invece ne ha accumulate 121, mentre al terzo posto troviamo una coppia di simbolotti, formata da 7 Vaso e 13 Rana che invece sono a quota 120. Al quarto posto dei frequenti ci sono 18 Cerino e 35 Uccello rispettivamente a quota 118 frequenze e 117.

C’è un’altra top five da scoprire, quella dei ritardatari: al primo posto la coppia 34 Testa e 25 Natale, entrambi con 24 assenze. Al secondo troviamo invece 18 Cerino che ha collezionato 19 ritardi, uno in più di 21 Lupo, mentre al quarto posto si piazza 36 Nacchere con 17 assenze, una in più di 42 Caffè con 16 ritardi.

