Estrazione Simbolotto dopo il Lotto di sabato 9 agosto 2025: i numeri e i simboli vincenti del concorso di oggi, le regole e i premi

Sta per partire un’estrazione speciale per chi è appassionato del Lotto, ed è quella del Simbolotto, il gioco gratuito e opzionale legato al viaggio tra le ruote che affida la Smorfia napoletana alla fortuna. I numeri e simboli vincenti usciranno dopo il viaggio tra le 11 ruote del gioco principale, con le telecamere che punteranno l’urna meccanica della sede romana per il sorteggio della combinazione casuale.

L’appuntamento, infatti, è trasmesso in diretta, tramite il video streaming offerto dal Lotto, ma non avete nulla da temere se non potete seguirlo, perché ci occuperemo anche noi della raccolta dei simbolotti, quando arriverà il loro momento.

Quel che conta è avere le carte in regola per partecipare all’estrazione: bisogna compilare la schedina del Lotto, optando per la Ruota del mese, in modo tale da avere una cinquina di simbolotti abbinata gratuitamente e automaticamente; viene stampata sullo scontrino di gioco principale, da conservare per la “doppia” estrazione odierna, visto che così avete un’ulteriore occasione di vincita.

SIMBOLOTTO, VERSO LA COMBINAZIONE E NUOVI PREMI

Il Simbolotto è un gioco molto semplice non solo nelle modalità, ma anche per la verifica, perché dovete controllare se e quanti simbolotti coincidono tra quelli estratti e quelli presenti sulla schedina. Deve esserci una corrispondenza tra almeno due numeri-simboli per poter ambire a un premio da riscuotere. L’importo del premio poi cambia in base ai simbolotti indovinati.

Se tenessimo conto di una schedina da un euro per quanto riguarda il Lotto, allora al Simbolotto si potrebbe passare da una vincita di un solo euro per il 2 a quella da 10mila euro per il “colpo secco” del 5. Nel mezzo, però, ci sono altre possibili vincite, visto che tra le categorie fortunate figurano anche il 3 da cinque euro e il 4 da 50 euro.

Prima però bisogna segnare la combinazione, che verrà caricata sul sito ufficiale del Lotto o sull’applicazione ufficiale, My Lotteries, tramite il quale potete anche consultare l’archivio, se vi siete persi qualche concorso passato.