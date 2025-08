Estrazione Simbolotto dopo il Lotto di venerdì 1 agosto 2025: scopriamo i numeri e i simboli vincenti del concorso di oggi e tutte le regole

Sono quasi pronti i simboli che oggi permetteranno a moltissimi tra i partecipanti del Simbolotto di portarsi a casa qualche interessante bottino che potrebbe unirsi – con la giusta e sempre elevata dose di fortuna – anche a un altro premio vinto grazie alla collegata scommessa del Lotto: entrambe le circostanze otterranno la loro eventuale conferma (o magari una smentita, anche se vi auguriamo il contrario!) solamente dopo le ore 20 e poco prima delle 21, quando aggiorneremo questo articolo!

LOTTO E SUPERENALOTTO/ Estrazione di oggi e 10eLotto 1 agosto, numeri vincenti!

Dato che qualcuno potrebbe non saperlo o anche esserselo dimenticato – dato che sicuramente questa non è una priorità nella vita – sarà proprio alle ore 20 che si aprirà il sorteggio di tutte le tantissime combinazioni vincenti del Lotto: il viaggio tre le ruote impiegherà complessivamente circa un’oretta e il Simbolotto rappresenterà (poco prima del 10eLotto) l’effettiva chiusura di tutte le tappe nazionali, con un totale di cinque simboli che verranno estratti in diretta – davanti ai nostri occhi – proprio in quel momento!

Lotto, Superenalotto, Eurojackpot, 10eLotto e Simbolotto/ I numeri vincenti di oggi, venerdì 1 agosto 2025

PREMI E REGOLE DEL SIMBOLOTTO: TUTTO QUELLO CHE DOVETE TENERE A MENTE PER VINCERE I PREMI

Anche se l’estrazione del Simbolotto si aprirà (come abbiamo visto tutti assieme!) alle ore 20:00 è bene tenere anche a mente che le scommesse saranno accettate solamente con una mezz’ora di anticipo rispetto al sorteggio: piazzarle – però – è semplicissimo, soprattutto per chi tra voi ha già giocato almeno una volta al Lotto dato che vi basterà compilare una sua schedina come siete soliti fare; purché (non dimenticatevelo!) scegliate anche di includere una scommessa sulla ruota Nazionale.

SUPERENALOTTO, 10eLOTTO, SIMBOLOTTO, LOTTO/ Numeri vincenti di oggi, Giovedì 31 Luglio 2025

I vostri simboli fortunati del Simbolotto – anche questo va tenuto a mente – vi verranno consegnati direttamente dal sistema senza che dobbiate sceglierli, mentre per la puntata farà fede la cifra che avete speso per il Lotto: con 1 euro puntato e tutti i simboli indovinati vincerete l’ottima cifra di 10mila euro; mentre aumentando la scommessa dovrete anche moltiplicarla per il premio garantito, arrivando fino a un massimo di 2 milioni di euro potenziali con la scommessa massima di 200 euro.