Simbolotto, Lotto/ Estrazione di oggi, venerdì 1 dicembre 2023: i simboli vincenti

SIMBOLOTTO: ESTRAZIONE DI VENERDÌ 1 DICEMBRE 2023 CON IN ARRIVO GRANDI PREMI?

Oggi, venerdì 1 dicembre 2023, si terrà la terza estrazione settimanale del Simbolotto, il gioco che ogni settimana segue i concorsi di Lotto, 10eLotto e Superenalotto, associandosi al primo di questi tre. L’appuntamento odierno, che ricordiamo essere dedicato alla raccolta fondi per la ricostruzione dell’Emilia-Romagna, segue quelli che si sono già tenuti nelle giornate di martedì e di giovedì e precede l’estrazione di domani, che chiuderà la settimana di premi.

Il Simbolotto, in ognuno dei quattro appuntamenti settimanali, mette in palio un bottino massimo di 10mila euro per coloro che riusciranno ad indovinare tutti e 5 i simboli protagonisti dell’estrazione serale! Tuttavia, vi sono anche numerosi altri premi per i meno fortunati che indovineranno solo parte della cinquina, che vanno da un massimo di 50 euro con 4 simboli, ad un minimo di 1 euro come premio di consolazione con 2 simbolini. Giocare al Simbolotto, inoltre, è completamente gratuito dato che richiederà ai giocatori solamente di piazzare una qualsiasi scommessa nella ruota promozionale del Lotto, che per il mese di dicembre sarà quella di Venezia.

SIMBOLI RITARDATARI NEL SIMBOLOTTO

Seppur, tuttavia, giocare al Simbolotto non richiederà alcuna spesa per i giocatori intenzionati a tentare la fortuna, impone anche un vincolo importante. Infatti, nel momento della compilazione della schedina non sarà possibile indicare la propria serie di 5 simboli fortunati, ma sarà il sistema ad assegnare una cinquina casuale valida per l’estrazione, stampandola sul fondo della schedina principale del Lotto.

I simboli vincenti del Simbolotto verranno annunciati in serata, ma nel frattempo per ingannare l’attesa possiamo recuperare l’utile statistica sui simboli ritardatari, ovvero quelli che da più tempo mancano nei sorteggi serali. Partendo dal ricordare che ieri sono stati estratti la Culla (9), la Mela (2), il Ragazzo (15), i Topi (11) e le Braghe (8), scopriremmo che si sono riconfermati ancora una volta principali ritardatari del Simbolotto i Fagioli (10), ormai assenti da 92 giorni. Li seguono, poi, il Disco (32), con 59 ritardi, l’Amo (23), che non si è visto per 56 giorni consecutivi; i Funghi (43), con 50 assenze e la Mano (5), che ha perso 49 appuntamenti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA