Estrazione Simbolotto dopo il Lotto di venerdì 3 ottobre 2025: numeri e simboli vincenti del concorso di oggi, le regole e i premi

È nuovamente – in parte – protagonista di questa serata di venerdì 3 ottobre 2025 il concorso del Simbolotto che per la seconda volta dopo l’estrazione che si è tenuta solamente nella giornata di ieri ci porta nella nostra splendida Capitale che ospiterà per tutto il mese corrente l’estrazione, con un riferimento che ovviamente è al Lotto e alla suo ruota dedicata alla città di Roma, scelta come promozionale per questi 31 giorni ottobrini!

Lotto/ Estrazione di oggi Superenalotto e 10eLotto 3 ottobre 2025: numeri vincenti e Jackpot

Anche se ve lo ricordiamo quasi sempre in questi articoli dedicati al Simbolotto, non potendo dare per scontato che tutti che ci state leggendo conosciate questo singolare concorso, vogliamo ricordare che uno degli aspetti che lo rendono interessantissimo è completamente gratuito: per giocare, infatti, dovrete – va detto – spendere almeno un euro, ma quella puntata servirà a coprire una contemporanea giocata del Lotto.

SUPERENALOTTO, SIMBOLOTTO, LOTTO, 10eLOTTO/ Numeri vincenti, oggi Giovedì 2 Ottobre 2025

In altre parole, insomma, per giocare al Simbolotto dovrete giocare – in realtà – al Lotto (ed è qui che entra, passateci la ripetizione, in gioco la ruota di Roma) che accoglierà a braccia aperte la vostra scommessa consegnandovi in automatico – e, appunto, gratuitamente – anche una combinazione di simpatici e colorati simbolotti!

COME SI RISCUOTONO I PREMI DEL SIMBOLOTTO: TUTTE LE REGOLE IN BASE AL VALORE DELLA VINCITA

Proprio quella combinazione che avete ricevuto in serata la dovrete confrontare con quelli che verranno estratti (e che ovviamente pubblicheremo in questo articolo non appena la Dea Bendata li avrà sorteggiati e annunciati!) per sapere immediatamente se siete riusciti ad aggiudicarvi uno dei quattro differenti premi in palio nel Simbolotto che poi nei prossimi giorni potrete correre a incassare nella vostra ricevitoria preferita.

SIMBOLOTTO, LOTTO: SIMBOLI E NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi, Giovedì 2 Ottobre 2025

Sul tema della modalità di riscossione dei premi, infatti, vi ricordiamo che se aveste (nel Lotto) giocate un solo euro qualsiasi premio vinciate nel Simbolotto potrete incassarlo direttamente nella ricevitoria che avete usato per partecipare al concorso; mentre se aveste scommesso più di un euro, per la cinquina completa indovinata dovrete necessariamente andare in una filiale della banca Intesa Sanpaolo.