SIMBOLOTTO, LOTTO: SIMBOLI E NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi, Venerdì 10 novembre 2023

Anche oggi, finalmente, è arrivato il momento di scoprire l’esito dell’estrazione del Simbolotto, il gioco basato sui simboli che mette in palio un massimo di 10mila euro, oltre a tanti altri ricchi premi! Da pochissimo, infatti, ci è concluso il viaggio nelle 11 ruote nazionali, la cui ultimissima tappa ormai tradizionale sono proprio i 5 simbolini fortunati che potrebbero svoltare la serata per qualche fortunato giocatore.

Seppur si tratti di un gioco gratuito, suggeriamo sempre di porre la massima attenzione nel ricontrollo della propria schedina al fine di non sprecare un’ottima occasione, peraltro gratis! Oltre a controllare questo sito, ilSussidiario.net, il consiglio è sempre quello di dare anche un’occhiata al sito ufficiale del gioco, oppure a quello dell’Agenzia Dogane e Monopoli. Ora, però, scopriamo subito i simboli e i relativi numeri vincenti del Simbolotto per oggi, venerdì 10 novembre, che sono: il Ragazzo (15), l’Ombrello (28), il Maiale (4), il Naso (16), l’Anguria (31).

SIMBOLOTTO: L’ESTRAZIONE DI VENERDÌ 10 NOVEMBRE 2023 SARÀ RICCA DI PREMI?

Oggi, venerdì 10 novembre 2023, torna l’appuntamento con l’estrazione del Simbolotto, il gioco basato sui simboli che ogni settimana segue le quattro estrazioni di Lotto, 10eLotto e Superenalotto. Oltre ad oggi, infatti, il gioco è già stato protagonista nelle giornate di martedì e di giovedì, così come tornerà domani, ovvero sabato, con l’ultima estrazione prima di una breve pausa, in vista di martedì prossimo quando verrà inaugurato un nuovo ciclo settimanale.

Il Simbolotto oggi settimana, in tutti e quattro i suoi appuntamenti, mette in palio un massimo di 10mila euro, che attendono il fortunato giocatore che riuscirà ad indovinare tutti e 5 i simboli vincenti. In palio, comunque, vi sono anche tutta un’altra serie di ricchi premi per coloro che saranno un pochino meno fortunato, da un massimo di 50 euro indovinando 4 simboli, fino ad un minimo di 1 euro con solamente 2 simboli centrati. Giocare al Simbolotto, inoltre, è semplicissimo e completamente gratuito, richiedendo semplicemente ai giocatori di piazzare una qualsiasi scommessa nel Lotto, scegliendo però la ruota promozionale del mese, che ora è quella di Torino.

SIMBOLI RITARDATARI NEL SIMBOLOTTO

Essendo, tuttavia, un gioco gratuito, il Simbolotto costringerà anche i giocatori a fare i conti con un piccolo aspetto negativo. Infatti, nella fase di compilazione della schedina non si potranno indicare i propri simboli fortunati, ma ci si dovrà accontentare della cinquina che il sistema, automaticamente, assegnerà in modo casuale dopo aver ricevuto la giocata nel Lotto promozionale, e che verrà stampata sul fondo della schedina principale.

Per scoprire l’esito dell’estrazione del Simbolotto occorrerà attendere fino a questa sera, quando si apriranno i sorteggi degli altri tre giochi, durante i quali troveranno il loro spazio anche i simboli fortunati. Nell’attesa, però, possiamo recuperare la statistica sui simboli ritardatari, ovvero coloro che da tempo non vengono sorteggiati. Nella giornata di ieri sono usciti la Rondine (45), il Diamante (29), il Piano (37), l’Anguria (31) e le Nacchere (36), riconfermando principali ritardatari del Simbolotto i Fagioli, assenti ormai da 71 giorni. Li seguono, poi: il Cacio (30), con 43 assenze; il Disco (32), che non si è visto per 38 volte di fila; l’Amo (23), con 35 assenze e il Caffè (42) a quota 35 estrazioni mancate.

