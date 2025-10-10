Estrazione Simbolotto dopo il Lotto di venerdì 10 ottobre 2025: numeri e simboli vincenti del concorso di oggi, le regole e i premi previsti

Pronti, carissimi lettori, per l’appunto di oggi con il Simbolotto? Se siete finiti a leggere proprio questo articolo siamo certi che la risposta sia – ovviamente – affermativa e la buona notizia è che la vostra attesa può dirsi finalmente conclusa perché da pochissimo la Dea Bendata ha concluso il suo lavoro e ora spetterà a tutti voi fare la vostra parte!

SUPERENALOTTO, EUROJACKPOT, SIMBOLOTTO, LOTTO, 10eLOTTO/ Numeri vincenti oggi, Venerdì 10 Ottobre 2025

La richiesta è semplicemente quella di recuperare le schedine e mettervi comodi per controllare assieme a noi de ilSussidiario.net tutti i numeri e i simboli vincenti di oggi del Simbolotto, eccoveli: Nacchere (36), Piano (37), Uccello (35), Lupo (21), Anguria (31).

CLICCA QUI PER I NUMERI VINCENTI DELLE ESTRAZIONI DI LOTTO E SUPERENALOTTO DI OGGI

Lotto e Superenalotto, i numeri vincenti!/ Estrazioni e 10eLotto di oggi, Venerdì 10 Ottobre 2025

Dopo un’attesa durata – neanche troppi, a ben guardare – diversi giorni, finalmente il Simbolotto ha assegnato il suo primissimo premio del mese e questa sera cercherà (ovviamente assieme a voi carissimi lettori) di fare un’ottima doppietta aumentando di parecchio la cifra assegnata fino ad ora in questo già ricchissimo 2025: un’occasione alla quale invitiamo tutti voi carissimi lettori a partecipare, ovviamente solo nel caso in cui siate pronti a una possibile delusione.

Naturalmente, infatti, nel Simbolotto – esattamente come in tutti gli altri concorsi simili – non esiste alcuna certezza sulle possibilità di riuscire a mettere le mani su qualche premio, ma la buona notizia è che rispetto alla maggior parte dei colleghi le probabilità di vincita sono decisamente più elevate: per esempio – tra i tanti – la possibilità di mettere a segno un cinque nel Simbolotto è di una ogni 1,2 milioni di schedine; fino al minimo (ovvero due simboli indovinati su cinque) che è pari a una ogni 12 giocate.

SUPERENALOTTO, SIMBOLOTTO, 10eLOTTO, LOTTO/ Numeri vincenti, oggi Giovedì 9 Ottobre 2025

SIMBOLOTTO E LOTTO: COME FUNZIONANO I DUE GIOCHI ABBINATI TRA LORO

Al di là delle probabilità – che sono sempre importantissime affinché possiate partecipare al concorso in modo responsabile -, è altrettanto importante ricordarvi che partecipare al Simbolotto significherà anche (o, forse, soprattutto) partecipare al contempo al Lotto: qui le probabilità sono decisamente inferiori e largamente variabili in base alla vostra giocata; ma se considerate il fatto che la vostra è una giocata doppia, ecco che tutto si farà ben più interessante!

Se non sapeste come fare a partecipare al Simbolotto, infine – almeno, per questa prima parte dell’articolo -, vi ricordiamo che vi basterà semplicemente scegliere tra 2 e 10 numeri che ritenete possano essere vincenti nell’estrazione del Lotto: questi andranno obbligatoriamente inseriti nella ruota di Roma e tutto questo – ovvero le doppia scommessa tra numeri e simboli – vi costerà al minimo un singolo euro!