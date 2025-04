Con il mese di aprile che procede rapidissimo ed è già giunto alla giornata di venerdì 11, il Simbolotto continua la sua lunga e ininterrotta corsa nei concorsi che ogni settimana ci garantiscono la possibilità di cercare di mettere le mani su qualche interessantissimo premio e questa giornata – naturalmente – non farà nessun tipo di eccezione con la sorte che tornerà a bussare alle nostre porte proprio allo scoccare delle ore 20:00 in punto: a quell’ora infatti – e siamo certi che molti lo sappiano, ma forse non tutti – si terrà l’estrazione del Simbolotto, dopo la quale tutti voi giocatori sarete chiamati a controllare le vostre schedine per scoprire se sono vincenti ed eventualmente anche il valore del premio vinto!

Lotto/ Estrazione di oggi Superenalotto e 10eLotto 11 aprile 2025: numeri vincenti e jackpot

Proprio parlandovi di premi, vale la pena ricordare che fino ad oggi il Simbolotto nel corso di aprile non sembra essere stato particolarmente generoso con solamente due schedine che hanno garantito ad altrettanti giocatori il premio massimo in palio, in entrambi i casi pari a 10mila euro: le vincite risalgono precisamente a martedì 1 e venerdì 4, senza che nessun altro da quel momento sia riuscito ad indovinare tutti i simboli estratti; mentre a livello generale da gennaio a questa parte sono state in totale 19 le cinquine vincenti, in soli quattro casi (precisamente il 22 marzo, il 25 febbraio, il 2 febbraio e l’8 gennaio) superiori ai 10mila euro già citati.

SUPERENALOTTO, LOTTO, 10eLOTTO, SIMBOLOTTO/ I numeri vincenti di oggi, Giovedì 10 Aprile 2025

TUTTI I PREMI IN PALIO NEL SIMBOLOTTO: QUANTO SI VINCE IN BASE ALLE SCOMMESSE

Attendendo il consueto annuncio dei simboli vincenti di oggi del Simbolotto, prima di lasciarvi vogliamo ricordare a tutti i giocatori tra voi carissimi lettori che potrebbero esserselo dimenticato che i premi in palio non sono mai fissi: in linea generale partono dalle cifre di 10mila, 50, 5 e 1 euro, ma queste sono solamente indicative visto che si associano ai soli casi in cui venga scommesso 1 euro; con tutte le puntata superiori che incrementeranno le vincite di conseguenza, passando dunque a 20mila euro massimi con 2 euro, a 50mila con 5 e così via fino ai 200 euro di puntata massima concessi!