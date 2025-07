Anche oggi, venerdì 11 luglio 2025, possiamo divertirci con il Simbolotto, provando a portarci a casa uno dei suoi tantissimi ricchi premi con una scommessa semplicissima da piazzare e che vi garantirà un’ottima doppia schedina valida anche – e, in un certo senso, soprattutto – per partecipare al sorteggio del Lotto: entrambi gli appuntamenti sono fissati, come sempre, per le ore 20:00, ma al contempo resta fermo il fatto che per conoscere tutti i simboli vincenti del Simbolotto dovremo attendere almeno fino alle 21:00 e che per compilare la vostra schedina – nelle modalità che preferite, ma ci torneremo a breve – il termine ultimo e inderogabile sarà quello delle 19:30.

Visto che siamo avviati nel tema delle modalità per partecipare all’estrazione del Simbolotto, accompagnandovi fino alla scoperta dei simboli di oggi ci teniamo a ricordarvi che per giocare potrete procedere soprattutto in due differenti modi: da un lato quello classico che vi richiederà di recarvi fisicamente in una ricevitoria per compilare la schedina, oppure per dettare i numeri all’addetto che vi troverete davanti; dall’altro lato quello più moderno e tecnologico che vi permetterà di giocare anche attraverso uno dei tanti siti delle varie – più o meno note – agenzie di scommessa sui quali dovrete, però, registrarvi!

Scelta la vostra modalità preferita (e vi diciamo anche che registrarvi sui siti è semplicissimo e rapidissimo, oltre a permettervi di giocare a qualsiasi concorso desideriate), poi l’unico modo per partecipare al Simbolotto sarà quello di piazzare una scommessa nel Lotto, scegliendo tra le 11 disponibili la ruota Nazionale: l’unica cosa che vi verrà chiesta sono i numeri relativi al Lotto; mentre i simbolotti validi per quest’altro concorso vi verranno assegnati in modo automatico dal sistema, senza – e questa è la parte più importante – alcuna spesa aggiuntiva rispetto alla puntata lottifera!