Simbolotto, Lotto/ Estrazione di oggi venerdì 12 aprile 2024: i simboli vincenti

Lotto, 10eLotto e Superenalotto si preparano a regalare emozioni ai tanti giocatori che oggi (come molte altre volte) decideranno di fronteggiare la Dea Bendata, mentre in distanza si avvicina anche il Simbolotto, il gioco ‘secondario’ completamente gratuito che mette in palio tutta una serie di premi bonus. Il massimo a cui voi giocatori potete ambire è di 10mila euro, ma in realtà le categorie di vincita sono complessivamente quattro, incluse tra il singolo euro (che è un po’ un premio di consolazione) e un massimo di 50. Da cosa dipende? Semplicemente da quanti tra i 5 simboli del Simbolotto, estratti poco dopo le ore 20, ogni giocatore riuscirà ad indovinare, con il minimo per accedere al premio di consolazione fissato a 2.

Per piazzare la vostra scommessa (lo ricordiamo perché ne vale la pena) completamente gratuita dovrete semplicemente cercare tra le 11 ruote del Lotto quella contrassegnata con una “S”: si tratta della ruota cosiddetta promozionale che varia di mese in mese e che per ora è quella di Genova. Il Simbolotto, in altre parole, è sì un gioco gratuito, ma che richiederà di scommettere anche solo 1 euro nel Lotto; mentre la buona notizia è che i premi possono essere riscattati anche da chi, nell’altro gioco, non è riuscito (purtroppo) ad indovinare nessun numero vincente.

CURIOSITÀ SUI SIMBOLI DEL SIMBOLOTTO: QUANTI SONO E COSA RAPPRESENTANO

Come anticipavamo poco fa, l’estrazione si terrà poco dopo le ore 20 ed ovviamente noi de ilSussidiario.net la seguiremo in diretta per voi, lasciandovi liberi di pensare ad altro per poi scoprire comodamente e rapidamente i simboli fortunati che riporteremo tra queste righe! Prima di lasciare spazio all’attesa, però, vogliamo lasciarvi con alcune statistiche che potreste trovare interessanti, relative alla frequenza di uscita dei vari simboli che (per chi non lo sapesse) sono in totale 45 e si riferiscono alla Smorfia Napoletana.

Contando che il gioco è stato lanciato per la prima volta nel 2019, negli ultimi 5 anni si è affermato come simbolo più frequente il Cerino, associato al numero 18 e che ha accumulato ben 102 presenze (e lo seguono, ormai da tempo, anche il Diamante e l’Elica, con una distanza di appena 2 e 4 concorsi); mentre il meno estratto in assoluto nella storia del Simbolotto sono i Fagioli (10), estratto solamente in 66 tra i tantissimi concorsi che ci sono stati dal 2019 ad oggi.











