Estrazione Simbolotto dopo Lotto oggi, venerdì 12 settembre 2025: scopriamo numeri e simboli vincenti del concorso, tutte le regole e i premi in palio

Siamo arrivati oggi, venerdì 12 settembre 2025, alla settima occasione di questo mese in cui vi sarà data la possibilità di provare a mettere le mani su uno dei tanti premi che il simpatico Simbolotto continua a mettere in palio di settimana in settimana, associati e potenzialmente collegati – peraltro – ai bottini che anche il Lotto mette in palio e che potreste riuscire a vincere con la vostra scommessa valida per entrambi gli appuntamenti!

Lotto/ Estrazione di oggi Superenalotto e 10eLotto 12 settembre 2025: numeri vincenti e Jackpot

Dando un senso a quest’ultima affermazione, infatti, ricordiamo a tutti voi che in questa estate potreste esservene dimenticati che per giocare (e vincere!) al Simbolotto dovrete passare prima di tutto da una giocata nel Lotto: in tal senso, dunque, vi basterà scegliere la combinazione di numeri che preferite – che può essere composta da un minimo di 2 e un massimo di 10 cifre – per inserirla nella schedina lottifera!

SUPERENALOTTO, LOTTO, 10eLOTTO, SIMBOLOTTO/ Numeri vincenti di oggi, Giovedì 11 Settembre 2025

Importante sarà, però, che tra le ruote che caratterizzano il Lotto scegliate quella di Palermo perché solamente in questo modo parteciperete anche al Simbolotto, ricevendo immediatamente una combinazione da cinque simboli che in serata dovrete confrontare con quelli che la Dea Bendata scegliere come simboli vincenti del concorso di oggi!

TUTTI I PREMI DEL SIMBOLOTTO: QUANO VALGONO E COME INCASSARLI IN CASO DI VINCITA

Una cosa interessante del Simbolotto è che seppur il sistema non vi richiederà alcuna spesa per validare la vostra giocata, indovinando i simboli vincenti potrete portarvi a casa un bottino vero e proprio con un valore che potrebbe oscillare tra i 10mila e 2 milioni di euro: questo, ve lo ricordiamo, dipenderà da quanto avrete puntato nel Lotto con la prima cifra associata a una scommessa da 1 euro e la seconda a una da 200!

Lotto e Superenalotto, i numeri vincenti!/ Estrazioni e 10eLotto di oggi, Giovedì 11 Settembre 2025

Peraltro, anche se nella fase della giocata il Lotto e il Simbolotto sono imprescindibilmente collegati tra loro, lo stesso non varrà nel momento in cui dovrete incassare la vostra eventuale vincita: infatti, per portarvi a casa il premio associato ai simboli – o eventualmente anche viceversa – non sarà necessario aver indovinato neppure uno dei numeri lottiferi!