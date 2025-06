Cari amici del Simbolotto, siamo arrivati a venerdì 13 giugno e, come ogni appuntamento che si rispetti, eccoci qui a pochi istanti dal momento più atteso della giornata – l’estrazione del di oggi – con il solito mix di curiosità, attese e piccoli rituali scaramantici che fanno parte del gioco. Fuori, le giornate si sono allungate, l’aria profuma già d’estate e mentre si comincia a programmare un weekend tra gite fuori porta e sdraio in terrazzo, il pensiero corre a quei cinque simboli che, magari, proprio stasera potrebbero regalarci un sorriso in più.

E allora, senza perderci troppo in chiacchiere, arriviamo al punto: ecco appena estratti sulla ruota di Napoli – protagonista di questo mese di giugno – i cinque simboli misteriosi della combinazione vincente. Allora teniamoci pronti a controllare schedine e scontrini, perché tra le mani potremmo avere proprio loro, i numeri vincenti del Simbolotto di oggi: Braghe (8), Nacchere (36), Balestra (22), Caffè (42), Rondine (45).

Come ogni venerdì, anche oggi il Simbolotto ci accompagna con il suo spirito leggero, un gioco che non promette rivoluzioni ma che ogni tanto riesce a colorare la serata con un po’ di fortuna e non serve fare niente di complicato per partecipare: basta giocare al Lotto sulla ruota del mese – in questo caso Napoli – e la combinazione di simboli viene generata automaticamente, senza costi aggiuntivi, un piccolo bonus che mescola casualmente cinque tra i 45 simboli disponibili, quelli che tutti conosciamo bene tra Buffoni, Capanne, Cani e Corone.

Ogni combinazione è unica, come unica è ogni estrazione: che siate amanti dei riti della sera o semplicemente affezionati a questo momento di leggerezza settimanale, il Simbolotto ci ricorda che sognare, anche solo per un attimo, resta un piccolo piacere alla portata di tutti e se il vostro simbolo non è uscito, pazienza, ci si riprova, magari con più fortuna o con una combinazione ancora più curiosa.

Simbolotto: il gioco che unisce fortuna, simboli e un pizzico di ironia

Dietro il Simbolotto non c’è solo una tabella di simboli e numeri da incrociare, ma un’idea semplice e divertente: offrire ai giocatori del Lotto un’occasione extra per vincere, senza complicazioni, con una modalità di gioco che strizza l’occhio alla smorfia napoletana e che si sposa benissimo con lo spirito estivo e spensierato delle serate di giugno ed anche oggi, infatti, il Simbolotto è stato abbinato all’estrazione della ruota di Napoli, un omaggio alla tradizione, alla scaramanzia e alla voglia di divertirsi con leggerezza.

Per chi si fosse sintonizzato solo ora o magari non conoscesse ancora bene come funziona vi ricordiamo che il Simbolotto è gratuito, si attiva automaticamente ogni volta che si gioca al Lotto sulla ruota in promozione del mese e assegna una cinquina di simboli che partecipano all’estrazione ufficiale delle 20; inoltre, da tenere a mente che i premi cambiano a seconda del numero di simboli indovinati e si parte da un moltiplicatore minimo per due simboli fino al massimo premio che può arrivare a diecimila euro con tutti e cinque i simboli centrati, mica male per un gioco che non richiede costi aggiuntivi, no?

Noi, come sempre, vi suggeriamo di vivere questo momento con leggerezza: controllate la vostra schedina magari sorseggiando qualcosa di fresco in balcone, scambiando due parole con chi gioca con voi o condividendo l’emozione con l’app My Lotteries che vi dice subito se la vostra combinazione è vincente.

E anche se stasera non sarà la vostra sera fortunata, il bello del Simbolotto sta proprio in questo: ogni estrazione è una nuova occasione, ogni simbolo una piccola storia che sempre all’ora di cena, un’abitudine tutta italiana che ha il sapore delle cose semplici ma sempre capaci di sorprendere.