Risale ad ormai una settimana esatta fa l’ultimissima vittoria della categoria massima di premi in palio nel Simbolotto e proprio oggi – ovviamente venerdì 14 febbraio 2025 – speriamo che arrivi un’importante novità che potrebbe rendere ancor più felice la vostra già emozionante (specialmente se aveste un partner al vostro fianco!) serata di San Valentino: come di consueto, pur essendo una giornata – per così dire – di festa anche oggi l’estrazione del Simbolotto seguirà a strettissimo giro quella del Lotto che inizierà puntualissima alle ore 20:00 consegnandoci in ordine le 11 combinazioni vincenti associate alle corrispondenti ruote nazionali e – solo successivamente – anche i cinque simbolini protagonisti di quest’altro concorso che (in un certo senso) chiuderanno la serata di appuntamenti con la Dea Bendata della fortuna!

COME GIOCARE AL SIMBOLOTTO: TUTTE LE REGOLE PARTENDO DALLA SCOMMESSA NEL LOTTO

Fermo restando che se siete capitati qui è molto probabilmente perché siete anche alla ricerca dei simboli vincenti di oggi del Simbolotto, dal contro nostro vogliamo andare incontro agli eventuali novizi ricordando loro tutte le pochissime e semplicissime regole di questo concorso unico nel suo genere: di fatto la prima cosa da dire è che a differenza di tutti gli altri suoi colleghi questo è l’unico gioco a non avere una schedina personalizzata dalla quel dovrete partire per partecipare al concorso e dovrete – infatti – iniziare scegliendo una qualsiasi combinazione di numeri che poi dovrete utilizzare per giocare al Lotto sulla ruota (questo è importantissimo!) di Cagliari.

Di fatto per giocare al Simbolotto – insomma – dovrete giocare anche (per non dire soprattutto) al Lotto guadagnandovi così una doppia partecipazione a due differenti concorsi dai quali potreste trarne altrettanti premi; mentre è importate (e interessante!) notare anche che sarà sufficiente una singola puntata economica che volendo potrebbe essere anche pari ad un miserissimo euro senza maggiorazioni o sovrapprezzi di alcuni tipo con il quale – potenzialmente – potreste vincere entrambi i meritati bottini!