Come certamente saprete se siete finiti in questa pagina, proprio oggi si terrà una nuova estrazione del Simbolotto che in questa serata del 14 marzo 2025 potrebbe farvi (qualcuno penserà: finalmente) vincere un qualche interessantissimo bottino, il tutto sempre abbinato al Lotto che anche dal suo conto potrebbe nascondere una qualche – forse addirittura più alta – sorpresa economica: per sapere com’è andata la vostra schedina del Simbolotto, ovviamente il primo e fondamentale requisito sarà quello di piazzare una scommessa; seguito poi dall’attesa fino all’annuncio dei simbolini vincenti odierni che dovrete semplicemente controllare per sapere subito a quanto potrebbe ammontare il premio che siete riusciti ad aggiudicarvi!

Lotto e Superenalotto, i numeri vincenti!/ Estrazioni e 10eLotto di oggi, Giovedì 13 Marzo 2025

TUTTO SUL SIMBOLOTTO DI OGGI: COME FARE A PIAZZARE UNA SCOMMESSA E QUANTO SI PUÙ VINCERE

Partendo dal principio nel dettagliare questi due passaggi, vi ricordiamo fin da subito che per giocare al Simbolotto non vi verrà richiesta nessuna particolare capacità ma semplicemente la scelta di una qualsiasi combinazione di numeri – che possono essere egualmente 2 o 10 senza alcuna reale differenza – che vi serviranno per giocare al Lotto: una volta indicata la vostra combinazione sulla ruota di Firenze (che comunque cambia ogni mese, ma per ora non è il caso di pensarci) riceverete immediatamente anche i vostri cinque simboli scelti per voi in modo casuale dal sistema tra i 45 protagonisti di questo gioco unico nel suo genere!

SIMBOLOTTO, LOTTO: SIMBOLI E NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi, Giovedì 13 Marzo 2025

D’altra parte, un altro punto fondamentale è che dovrete anche scegliere quanto puntare nel Lotto (in questo caso tra 1 euro e 200, con incrementi possibili di 50 centesimi l’uno) perché la medesima cifra varrà anche per il Simbolotto e determinerà la vostra eventuale vincita: nei termini minimi possibili – corrispondenti ad una scommessa dal valore di 1 euro – potreste aggiudicarvi un bottino da 1, 5, 50 o 10mila euro; ma tutte le cifre dovranno ancora essere moltiplicate per la cifra puntata prima di sapere il valore della vostra vincita!