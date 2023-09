Simbolotto, Lotto/ Estrazione di oggi, venerdì 15 settembre 2023: i simboli vincenti

SIMBOLOTTO: ESTRAZIONE VENERDÌ 15 SETTEMBRE 2023: OGGI NUOVI RICCHI PREMI

Se torna il Lotto, allora non può mancare l’appuntamento con Simbolotto e la sua estrazione. Il concorso si rinnova oggi, venerdì 15 settembre 2023, con l’uscita dei nuovi cinque numeri e simboli vincenti. Ma come si tenta la fortuna? Le modalità di gioco sono semplici. Per ogni giocata al Lotto effettuata sulla ruota in promozione, che cambia ogni mese seguendo un calendario, viene stampata sullo scontrino una combinazione casuale di 5 simboli (e relativi numeri) tra 45 disponibili. Per quanto riguarda il mese di settembre, la ruota in promozione è quella di Palermo.

Inoltre, non dovete aggiungere alcun importo, perché la giocata è gratuita, oltre che automatica. Poi non dovete fare altro che attendere la nuova estrazione del Simbolotto, sperando di aver centrato tutta la cinquina di numeri e simboli vincenti, così da metter le mani sul premio di 10mila euro. Altrimenti dovrete provare a ripiegare su una delle altre categorie fortunate del gioco abbinato al Lotto: si può vincere, infatti, anche indovinando solo due simbolotti tra i cinque estratti.

QUALI SONO NUMERI E SIMBOLI RITARDATARI DEL SIMBOLOTTO

In attesa di scoprire i numeri vincenti, e relativi simboli, del Simbolotto di oggi, diamo uno sguardo alle statistiche. In particolare, soffermiamoci sui simbolotti ritardatari. Al primo posto della classifica c’è 17 Sfortuna, con 37 estrazioni di ritardo. Al secondo posto si piazza 27 Scala con 21 ritardi. Sul gradino più basso del podio, al terzo posto, troviamo 45 Rondine con 20 assenze. Sono 19 per 28 Ombrello e 14 Baule, che insieme si sistemano al quarto posto. Alle loro spalle c’è 41 Buffone, che quindi è al quinto posto. Al sesto posto c’è 31 Anguria, a quota 14.

A seguire 30 Cacio, con un ritardo in meno. All’ottavo posto c’è una coppia, quella formata da 29 Diamante e 15 Ragazzo con 12 assenze. Al penultimo si trova addirittura un poker, quello formato da 11 Topi, 12 Soldato, 35 Uccello e 36 Nacchere con 11 ritardi. Completiamo questa classifica speciale. Al decimo posto dei ritardatari del Simbolotto ci sono 20 Festa e 34 Testa con 10 assenze.











