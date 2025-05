Cari amici giocatori, eccoci qui, mentre l’orologio segna le 20:00 e la sala estrattiva Sisal si prepara a svelare i simboli vincenti di questa serata di venerdì 16 maggio e con il weekend che è ormai alle porte – e chissà – forse proprio tra quei cinque simboli si nasconde la chiave capace di trasformare un fine settimana qualunque in un’avventura indimenticabile; mentre aspettiamo di scoprire se la stella cometa ha deciso di brillare per uno di voi – o se il tramonto ha portato con sé il bagliore della fortuna – ricordatevi anche di dare uno sguardo ai numeri del Lotto estratti sulla ruota di Milano, magari, tra un ambo e un terno centrato quasi per caso, il Simbolotto potrebbe aggiungere un tocco prezioso alla vostra giocata – ma intanto – ecco i risultati tanto attesi, che tengono col fiato sospeso migliaia di appassionati sparsi in tutta Italia: Maiale (4), Nacchere (36), Elica (33), Vaso (7), Soldato (12).

Simbolotto, pronti a festeggiare?

Se tra questi simboli avete trovato la vostra cinquina vincente, allora preparatevi a stappare lo spumante! E se invece la dea bendata ha deciso di girarsi altrove, niente paura: domani è sabato, e con lui arriva un nuovo giro di estrazioni – intanto – per chi ancora non conoscesse le meraviglie di questo gioco, scopriamo insieme perché il Simbolotto sta conquistando sempre più appassionati, trasformando una schedina del Lotto in un’autentica caccia al tesoro fatta di attese, speranze e colpi di scena.

Simbolotto: come funziona e perché potrebbe rendere il vostro weekend memorabile

Il Simbolotto è quella magia extra – leggera, gratuita, sorprendente – che rende ogni giocata del Lotto un’occasione doppia per vincere: nessun costo aggiuntivo, nessuna complicazione ma basta selezionare la ruota del mese (a maggio è Milano, indicata con la lettera S) e spuntare la casellina “Simbolotto” sulla schedina e il sistema vi assegnerà automaticamente cinque simboli tra i 45 disponibili; ciascuno ispirato alla Smorfia napoletana, con significati curiosi e affascinanti: la mela (n°2) simbolo di dolcezza e fortuna, l’elica (n°33) che suggerisce cambiamenti all’orizzonte, o persino il gatto nero (n°17) – spauracchio per qualcuno, ma qui conta solo il caso, non le superstizioni.

Sempre alle 20:00 in punto i simboli vengono estratti da una macchina danzante che incanta e decide: più simboli si indovinano, più il premio cresce e con 2 simboli si parte da 10.000€, con 3 si arriva a 50.000€, con 4 si vola verso 200.000€ e con tutti e 5… si parla di 2 milioni di euro, un bottino capace di stravolgere ogni piano.

Il bello del Simbolotto è la sua accessibilità: non serve studiare numeri, né fare calcoli astrusi ma basta compilare la schedina come sempre, aggiungere quella piccola opzione gratuita e lasciare che siano i simboli a fare il resto e anche quando non si centra il jackpot, spesso si raccolgono vincite più piccole ma preziose, pensate a un bel gruzzoletto mentre state organizzando una gita fuori porta, una cena speciale, un regalo improvviso o semplicemente un bel respiro di libertà in più.

E magari, proprio oggi, quel simbolo che vi sembra familiare potrebbe essere quello giusto! Il weekend è lungo – l’estate si avvicina – e un piccolo colpo di fortuna non ha mai fatto male a nessuno ma un consiglio utile per i nuovi arrivati: ogni mese la ruota legata al Simbolotto cambia (a giugno sarà il turno di Napoli – un tuffo nel Sud e nei suoi simboli – ma fino alla fine di maggio restate fedeli a Milano). La fortuna ha le sue regole – capricciose e misteriose – ma con un pizzico di costanza e un po’ di leggerezza, chissà che non decida di premiare proprio voi.