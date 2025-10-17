Simbolotto estrazione dopo il Lotto di venerdì 17 ottobre 2025: i numeri e simboli vincenti del concorso di oggi, le regole e i premi previsti

Alle 20:00 – come vi avevamo anticipato qualche ora fa – ci siamo collegati alla diretta delle estrazioni lottifere e dopo aver seguito l’intero, lungo, viaggio del Lotto abbiamo avuto modo di scoprire anche i simbolini di oggi del Simbolotto, associati (ovviamente, altrimenti non saremmo qui!) a tantissimi interessanti premi dei quali potreste averne vinto almeno uno! Noi vi raccomandiamo di stare attenti il più possibile e di tenere bene le dita incrociate, perché qui trovate tutti i numeri e i simboli vincenti di oggi del Simbolotto: 42 caffè, 38 pigna, 16 naso, 25 natale, 34 testa.

NUOVA SERATA CON I SIMBOLOTTI

L’ultimo giorno della settimana lavorativa – come sempre – porta con sé il solito appuntamentino con il Simbolotto che a sua volta è pieno zeppo di interessanti premi per i più fortunati tra coloro (e voi che ci leggete ovviamente siete inclusi!) che parteciperanno al concorso; tutto con le solite ore 20:00 che segneranno l’inizio dell’estrazione e circa le 21:00 affinché ci sia possibile scoprire effettivamente i simboli vincenti di oggi!

Dato che vogliamo evitarvi la fatica di dover assistere all’intera estrazione del Simbolotto – che include, appena prima, anche quella di tutti e undici le ruote del Lotto – mettendo in pausa il vostro venerdì sera per seguire la diretta, a farlo ci penseremo noi de ilSussidiario.net che, infatti, vi invitiamo a tornare qui poco prima delle 9 di sera per conoscere tutti i simbolini di oggi; mentre tra queste pagine troverete anche gli altri concorsi di oggi, tra quelli lottiferi, l’Eurojackpot e anche i Million Day!

LE CURIOSITÀ SUL SIMBOLOTTO: GLI ULTIMI PREMI VINTI E I SIMBOLI MAGGIORMENTE IN “RITARDO”

Se avete deciso di rimanere ancora un attimo con noi, prima di salutarvi e incontrarvi nuovamente questa sera per la diretta del Simbolotto, vogliamo dirvi che in questo mese di ottobre la fortuna sembra essere stata – almeno, fino ad ora – leggermene restia ad assegnare i suoi premi: l’ultimo, infatti, risale precisamente a una settimana fa (il 10 ottobre) con un valore di 20mila euro, anticipato solamente da un altro il giorno prima del medesimo valore; mentre sono già – naturalmente – migliaia i premi di valore inferiore assegnati!

E per concludere vi lasciamo anche con un’ultima curiosità, relativa ai simboli che in questi ultimi concorsi del Simbolotto sono stati più volte assenti dalle estrazioni: per esempio è addirittura dall’11 luglio che non vediamo uscire il Soldato (associato al 12), con il Baule (14) che a sua volta è latitante dallo scorso 5 agosto con la Pigna (38) che si è fatta viva appena 21 giorni dopo (ovvero il 26 agosto) il Baule.