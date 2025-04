Conclusa l’estrazione del Lotto, passiamo a quella tanto attesa del Simbolotto, la cui originalità sta proprio nella sua struttura parallela al Lotto: anche se i numeri giocati non risultano vincenti, i simboli associati possono comunque regalare sorprese e ogni simbolo estratto – corrispondente a un numero compreso tra 1 e 90 – può essere fortunato.

Per ottenere il massimo premio al Simbolotto è necessario che tutti e cinque i simboli del proprio biglietto coincidano con quelli estratti: chi ne indovina quattro riceve un riconoscimento minore, e così via fino a un singolo simbolo.

I premi vengono assegnati in base alla quantità di corrispondenze, con importi che variano in base al montepremi complessivo; per verificare se si è tra i fortunati, è sufficiente consultare i risultati ufficiali sul sito Sisal o presso i punti vendita autorizzati, entro 90 giorni dall’estrazione del Simbolotto.

Simbolotto: regole, strategie e prossimi appuntamenti

Per orientarsi nel Simbolotto, è essenziale comprendere alcuni dettagli chiave: innanzitutto, la ruota di riferimento è fissa per tutto il mese, ad aprile è Genova, ma a partire dal 1° maggio potrebbe cambiare, rendendo importante sfruttare gli ultimi giorni del mese per concentrare le giocate.

I simboli vengono generati in modo casuale al momento della convalida del biglietto, e restano legati alla stessa combinazione per tutte le estrazioni successive fino alla scadenza mensile; un consiglio utile è conservare con cura i biglietti, poiché i simboli non sono consultabili online dopo l’acquisto.

Un altro aspetto da non sottovalutare del Simbolotto è la frequenza delle estrazioni: L’estrazione avviene ogni sera alle 20:00, subito dopo il Lotto, offrendo una chance quotidiana, ma per poter partecipare è necessario aver giocato entro le 19:30.

Chi sogna il jackpot dovrebbe considerare che – statisticamente – le probabilità di indovinare tutti e cinque i simboli del Simbolotto sono basse, ma la struttura a premi graduali mantiene vivo l’interesse e per aumentare le possibilità, alcuni giocatori scelgono di puntare su più combinazioni nella stessa giornata, sfruttando la generazione automatica di simboli diversi per ogni biglietto.

Con l’avvicinarsi della fine di aprile, chi non ha ancora tentato la sorte può approfittare degli ultimi giorni per giocare sulla ruota di Genova, ma ricordate: il Simbolotto non richiede competenze specifiche, solo un po’ di fortuna e attenzione nel conservare i biglietti.

Non resta che consultare i risultati di oggi e prepararsi alla prossima estrazione del Simbolotto, pronti a scoprire se i simboli saranno complici dei vostri sogni.