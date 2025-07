Estrazione Simbolotto dopo Lotto di venerdì 18 luglio 2025: quali sono i numeri e i simboli vincenti del concorso di oggi e tutte le regole

Visto che oggi si tiene un nuovissimo concorso del Lotto, sappiamo per certo che molti tra voi carissimi lettori starete anche aspettando impazientemente di scoprire i simboli vincenti del Simbolotto che potrebbero farvi vincere uno dei suoi sempre interessantissimi premi, in modo – peraltro – del tutto gratuito e senza neppure la “fatica” di dover scegliere la vostra combinazione fortunata con cui partecipare all’estrazione!

Esattamente come per tutti gli altri giochi, anche l’estrazione del Simbolotto si terrà a partire dalle ore 20 e sarà inclusa nel lungo viaggio del Lotto tra le sue 11 ruote nazionali, con i simboli che verranno sorteggiati e resi noti poco prima delle 21 e l’ultimissima occasione per voi cercatori di fortuna per piazzare una scommessa che è fissata per le 19:30; mentre ovviamente, visto che non tutti potrete seguire la diretta dei sorteggi, sappiate che ci penseremo noi a riportarvi tutti i simboli vincenti tra queste righe!

LE REGOLE PER PARTECIPARE AL SIMBOLOTTO: COME PIAZZARE UNA SCOMMESSA E TUTTI I PREMI

Giocare al Simbolotto – ve lo ricordiamo sempre – è facilissimo, automatico e del tutto gratuito: l’unico sforzo che vi verrà chiesto sarà quello di compilare una schedina del Lotto che dovete poi validare obbligatoriamente sulla ruota Nazionale (questa varia di mese in mese, ma fino alla fine di agosto non dovrete preoccuparvi di variazioni!), con una puntata che potrà avere qualsiasi valore desideriate partendo da quel minimo di 1 e arrivando fino a un massimo di 200.

I simboli del Simbolotto non dovrete sceglierli voi ma vi verranno consegnati in automatico dal sistema una volta che avrete piazzato la scommessa lottifera e – se non sapeste dove guardare – saranno stampati sul fondo del ticket principale; mentre si potranno dire vincitori tutti i giocatori che avranno indovinato almeno 2 simboli tra i cinque vincenti, con un premio massimo (per i cinque simboli) di 10mila euro.

