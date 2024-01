SIMBOLOTTO, LOTTO: SIMBOLI E NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi, Venerdì 19 gennaio 2024

SIMBOLOTTO DOPO LOTTO: L’ESITO DELL’ESTRAZIONE DI OGGI

Numeri e simboli vincenti del Simbolotto si prendono la scena: sono freschi di estrazione, quindi parte la caccia ai 10mila euro in palio per chi indovina la cinquina fortunata. Ma andiamo con ordine, perché non è l’unico premio in ballo. Oltre al 5, c’è il 4, con cui si possono vincere 50 euro. Indovinando tre simbolotti, invece, si vincono 5 euro. Centrandone due si ottiene un premio di un euro. Precisiamo che i premi indicati in tabella sono al netto delle ritenute di legge, detratte automaticamente all’atto del pagamento.

I premi, inoltre, non sono cumulabili e per ogni giocata si vince il premio massimo consentito. Vi lasciamo allora al controllo della vostra giocata. Abbiamo raccolto numeri e simboli vincenti del Simbolotto in diretta, ma potete procedere con un’ulteriore verifica tramite il sito ufficiale, dove trovate la sezione dedicata ai numeri vincenti del Lotto e ai simboli. C’è poi My Lotteries, applicazione ufficiale del Lotto, con cui è possibile seguire le estrazioni del Simbolotto in diretta. Ecco la cinquina di oggi: la Culla (9), l’Uccello (35), la Festa (20), l’Emo (26), la Mela (2).

SIMBOLOTTO, NUOVA ESTRAZIONE OGGI VENERDÌ 19 GENNAIO 2024: RIPARTE LA CACCIA AI PREMI

Nuovo appuntamento con il Simbolotto, il gioco abbinato al Lotto con cui si possono vincere fino a 10mila euro. L’estrazione è in programma oggi, venerdì 19 gennaio 2023: si tratta della quarta settimanale, anche se è la terza in ordine cronologico. L’appuntamento è quello speciale, legato alla raccolta fondi per l’alluvione che ha colpito l’Emilia-Romagna. Per tentare la fortuna dovete giocare al Lotto optando per la ruota in promozione, che cambia ogni mese secondo un calendario e nel caso di gennaio è Bari: viene assegnata sullo scontrino una combinazione casuale di cinque simboli, tra i 45 disponibili.

La giocata al Simbolotto è gratuita e automatica: non è previsto alcun importo né vanno scelti i numeri e simboli, perché vengono stampati automaticamente e casualmente sulla schedina. Al termine dell’estrazione delle 11 ruote del Lotto, scatta l’estrazione dei 5 simboli vincenti da un’urna meccanica dedicata al Simbolotto, dalla sede estrazionale di Roma. Poi non dovrete far altro che confrontare i simbolotti stampati sullo scontrino con quelli estratti per capire se avete vinto.

STATISTICHE SIMBOLOTTO: NUMERI E SIMBOLI RITARDATARI

In attesa di scoprire numeri e simboli vincenti di oggi del Simbolotto, possiamo approfondire il tema delle statistiche, soffermandoci sui ritardatari. Al primo posto di questa speciale classifica c’è 44 prigione, che ha accumulato un ritardo di 37 estrazioni. Una in più di 21 lupo, che è al secondo posto. Al terzo, quindi sul gradino più basso del podio, si trova 16 naso. Più staccato 26 elmo, al quarto posto con 24 assenze. Alle sue spalle c’è 4 maiale, che invece di ritardi ne ha accumulati 18. Due in più di 6 luna, che di conseguenza è al sesto posto.

Al settimo posto c’è 13 rana, che sta col fiato sul collo del suo predecessore visto che ha 15 assenze. Ma neppure questo simbolotto può star tranquillo, visto che c’è una coppia alle sue spalle con un ritardo di differenza: si tratta di 20 festa e 14 baule con 14 assenze. A completare la top ten dei numeri e simboli ritardatari del Simbolotto ci pensa il 39 forbici, che ha saltato 13 appuntamenti con la fortuna per quanto riguarda questo gioco.











