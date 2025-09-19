Simbolotto estrazione dopo il Lotto di oggi, venerdì 19 settembre 2025: scopriamo numeri e simboli vincenti del concorso, tutte le regole e i premi

C’è anche oggi – venerdì 19 settembre 2025 – il Simbolotto a certificare e sancire la fine di questa serata di concorsi ed estrazioni che ha visto nell’ultima ora la Dea Bendata della fortuna impegnata a scegliere tantissimi numeri e simboli vincenti a potenziale beneficio di tutti voi che avete deciso di sfidarla e che potreste essere riusciti a portarvi a casa un ricchissimo premio!

In questo caso specifico (ma in realtà anche in tutti gli altri concorsi simili), la fortuna vi avrà baciato in tutti i casi in cui sarete riusciti a centrare almeno un paio di simbolotti; e per scoprirlo, eccovi tutti i numeri e i simboli vincenti di oggi del Simbolotto: 13 Rana, 17 Sfortuna, 42 Caffè, 9 Culla, 28 Ombrello.

Con il Simbolotto di questa sera di chiuderà – come sempre, solo allo scoccare delle ore 20 – il viaggio settimanale del Lotto e di tutti i concorsi associati, portatore di tantissimi premi e di ricche occasioni per i più fortunati tra voi, ma con la Dea Bendata che vi attenderà (sempre che ovviamente desideriate incontrarla!) ancora nella giornata di domani per inaugurare il fine settimana e garantire a tutti i lavoratori che non sono riusciti a giocare nel corso della settimana, la possibilità di partecipare ai suoi concorsini!

Ovviamente non è il caso di guardare troppo in là e di pensare già adesso a domani, soprattutto perché – appunto – questa sera si terrà un altro concorso del Simbolotto e se siete capitati in questo articolo è perché certamente avrete tra le mani una schedina riferita all’appuntamento di questa sera; mentre se non così non fosse e desideraste partecipare, vi ricordiamo due orari: il primo è quello delle 19:30, termine ultimo per giocare in questo venerdì 19 settembre 2025 e il secondo è quello delle 21:30, quando inizierà la raccolta dei numeri per il concorso di domani!

COME SI GIOCA E QUANTO SI VINCE NEL SIMBOLOTTO: IL GIOCO GRATUITO ABBINATO AL LOTTO

Sia che scegliate di partecipare oggi o domani al Simbolotto, non cambiano né le regole, né i premi ch potreste potenzialmente vincere: nel primo caso, il regolamento vi chiederà in entrambi i concorsi di scegliere i vostri numeri per compilare una schedina riferita alla ruota di Palermo del Lotto, avendo cura di indicare anche la vostra volontà di partecipare al concorso aggiuntivo del Simbolotto (online c’è una casella da spuntare, in ricevitoria dovrebbe bastare dirlo all’addetto del banco); mettendovi poi comodi in attesa delle ore 20!

Nel secondo caso, invece, vi ricordiamo che complessivamente il Simbolotto mette in palio un totale di quattro differenti premi che diventano più interessanti man mano che cresce il numero di simboli che avete indovinato: il premio più piccolo, infatti, sarà pari al valore della vostra scommessa; mentre se il secondo la moltiplicherà per 5 volte e il terzo – addirittura – per 50, nel caso migliore vi porterete a casa la vostra puntata moltiplicata per 10mila!