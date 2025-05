Partecipare al Simbolotto è semplicissimo: basta giocare una schedina del Lotto sulla ruota promozionale del mese – in questo caso Milano – e ricevere gratuitamente una combinazione casuale di cinque simboli stampata sul proprio scontrino. Nessun costo aggiuntivo, nessuna scelta da fare, tutto è affidato al caso e se i simboli assegnati corrispondono a quelli estratti, si vince.

Sì, anche se se ne indovina solo una parte: la vincita del Simbolotto è proporzionale al numero di simboli azzeccati e per i più fortunati che centrano l’intera cinquina, i premi salgono fino a 10.000 euro, un bel bottino per iniziare maggio con una marcia in più e inoltre, se ancora non lo sai, puoi verificare subito se hai vinto scaricando l’app My Lotteries e inquadrando il codice dello scontrino.

Simbolotto: guida rapida al gioco che unisce fortuna e leggerezza di primavera

Nel cuore di questa stagione frizzante, mentre la routine lavorativa si riaffaccia dopo le festività, il Simbolotto resta una compagnia fedele per chi ama tentare la sorte con leggerezza ma con un pizzico di speranza, le regole? Dirette, immediate, adatte a tutti, anche a chi si avvicina per la prima volta al mondo del Lotto: basta giocare su Milano – la ruota del mese – scegliendo qualsiasi tipo di giocata: ambata, ambo, terno, quaterna o cinquina e automaticamente il sistema genera una combinazione casuale di cinque simboli – ciascuno con un numero associato – che rappresentano il tuo accesso gratuito al concorso parallelo.

I simboli del Simbolotto sono 45, ispirati al mondo della fortuna e dell’immaginazione: dal Sole alla Mano, dall’Ombrello alla Scala, ogni elemento ha un suo fascino misterioso e i premi si assegnano a seconda di quanti simboli corrispondono a quelli ufficialmente estratti: 2, 3, 4 o 5, con importi crescenti.

Il Simbolotto è la dimostrazione che anche nel gioco più tradizionale può annidarsi un tocco di magia, regalando ai partecipanti un momento di svago – magari durante una pausa caffè o tra una riunione e l’altra – non serve abilità né strategia, ma solo un pizzico di fortuna e la voglia di lasciarsi sorprendere. Per chi ha giocato al Simbolotto oggi, l’invito è uno solo: controllate i vostri simboli, potrebbe esserci una sorpresa inaspettata ad attendervi.