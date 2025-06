Estrazione Simbolotto dopo il Lotto di oggi venerdì 20 giugno 2025 combinazione vincente sulla ruota di Napoli. Scopri se hai vinto: premi fino a 10.000

Eccoci all’estrazione di oggi del Simbolotto e come ogni venerdì sera che si rispetti, l’appuntamento con i simboli vincenti arriva puntuale a chiudere la settimana lottifera e ad aprire – per molti – un weekend che speriamo sia anche fortunato.

Se siete finiti su questa pagina, inutile girarci intorno: state cercando di capire se i vostri simboli coincidono con quelli appena estratti e allora iniziamo subito da ciò che conta davvero, prima che vi distraiate o arrivi la cena sul tavolo. Allora bando alle ciance, ecco i numeri e simboli vincenti del Simbolotto di oggi, venerdì 20 giugno, collegato alla ruota di Napoli, che – ricordiamo – è quella valida per tutto il mese di giugno: Ragazzo (15), Uccello (35), Scala (27), Natale (25), Baule (14).

Chiusa l’odierne estrazione vincente del Simbolotto, possiamo tornare un attimo sui nostri passi per scoprire al volo – specialmente per voi “novizi” curiosi di tentate la sorte con questo simpatico e colorato concorso – come effettivamente funzioni il gioco: utile dire innanzitutto che è del tutto gratuito e si basa su di una puntata che dovrete piazzare sulla ruota del Lotto di Napoli, ricevendo anche in modo automatico una combinazione di cinque simboli!

Se almeno due dei cinque simboli estratti coincidono con quelli sulla vostra ricevuta, si vince – più simboli si indovinano, maggiore sarà il premio – anche se centrare tutti e cinque non è cosa da tutti i giorni; va detto però che le vincite del Simbolotto si possono sommare a quelle del Lotto, quindi il colpo doppio non è solo un sogno e il tutto con una spesa minima, spesso anche pari ad appena un misero euro, che ormai non basta nemmeno per un caffè.

Simbolotto: premi, regole e qualche consiglio utile per i giocatori

Il Simbolotto è tra i giochi più semplici e accessibili di tutto il panorama lottifero, perché una volta fatta la giocata al Lotto sulla ruota giusta – in questo caso Napoli – non serve altro: si ricevono automaticamente cinque simboli scelti a caso tra i 45 disponibili, ognuno abbinato a un numero e illustrato anche con una piccola icona stampata sullo scontrino.

Perché possiate dirvi vincitori del Simbolotto, sarà necessario indovinare almeno un paio tra i simbolini sorteggiati (ovviamente in modo del tutto indipendente rispetto all’ordine in cui sono stati giocati ed estratti) e proprio da questo dipenderà il valore del bottino che finirà nelle vostre tasche; mentre al contempo utile è ricordare che non sarà affatto necessario mettere a segno anche una contemporanea vincita al Lotto!

L’ora del sorteggio che dovete sempre tenere a mente è quella delle 20 in punto, con il Lotto che aprirà le danze con le sue 11 ruote (il cui esito sarà poi trattato in un altro articolo che vi consigliamo caldamente di recuperare) e il Simbolotto che arriverà pochissimi minuti dopo a chiudere il ciclo giornaliero che ci regalerà anche i numeri del Superenalotto, del 10eLotto e dell’Eurojackpot; mentre è bene che ricordiate che non tutte quelle 11 ruote vi garantiranno un “ticket” per il Simbolotto.

Chi seleziona “Tutte le ruote” o ruote diverse, rimane escluso dal Simbolotto, quindi meglio fare attenzione; se si ha fortuna e si centra il massimo dei simboli, si possono vincere premi che oggi arrivano fino a 10.000 euro, quindi, anche se non cambia la vita, di certo può cambiarvi il weekend, con allegria e un pizzico di fortuna.