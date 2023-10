Simbolotto, Lotto/ Estrazione di oggi, venerdì 20 ottobre 2023: i simboli vincenti

SIMBOLOTTO, ESTRAZIONE DI OGGI 20 OTTOBRE 2023

Nella giornata di oggi torna protagonista l’estrazione del Simbolotto, il gioco basato sui simboli associato ogni settimana ai concorsi di Lotto, 10eLotto e Superenalotto. Come gli altri tre giochi, infatti, anche questo si costituisce su quattro estrazioni settimanali, che si tengono puntualmente ogni martedì, giovedì, venerdì e sabato, per poi prendersi una breve pausa fino al martedì successivo.

In palio nel Simbolotto, lo ricordiamo, ci sono fino ad un massimo di 10mila euro per coloro che riusciranno ad indovinare tutti e 5 i simboli estratti in serata. Inoltre, i giocatori meno fortunati potrebbero portare a casa un premio minore, da un massimo di 50 euro con 4 simboli centrati ad un minimo di 1 euro come premio di consolazione con solamente 2 simboli fortunati. Per tentare la fortuna con il Simbolotto, inoltre, non sarà richiesto alcun investimento economico, trattandosi di un gioco completamene gratuito che richiede solamente di piazzare una qualsiasi scommessa nel Lotto, avendo l’accortezza di scegliere la ruota promozionale mensile, che ad ottobre è quella di Roma.

SIMBOLI RITARDATARI NEL SIMBOLOTTO

Insomma, il Simbolotto è un gioco totalmente gratuito, ma di contro presenta anche un piccolo malus con cui i giocatori dovranno fare i conti. Infatti, quando si piazzerà la propria scommessa non si potranno scegliere autonomamente i simboli su cui puntare, ma sarà il sistema ad assegnare in modo automatico e casuale una cinquina valida per l’estrazione, stampandola sul fondo della schedina principale del Lotto.

I simboli vincenti del Simbolotto verranno sorteggiati ed annunciati ufficialmente questa sera, dopo il viaggio nelle 11 ruote nazionali del Lotto. Nel frattempo, però, per ingannare l’attesa possiamo dilettarci con alcune utili statistiche, specialmente quella sui simboli ritardatari, ovvero quelli che da tempo non vengono estratti. Partendo dal ricordare che nella giornata di ieri sono stati sorteggiati l’Elica (33), la Balestra (22), il Cerino (18), l’Italia (1) e il Vaso (7), sottolineiamo subito che il simbolo più ritardatari del Simbolotto è il Ragazzo (15), assente da 57 giorni. Lo seguono, poi, i Topi (11), che non sono stati sorteggiati per 56 giorni; la Testa (34) che è mancata per 55 estrazioni; i Fagioli (10), con 50 giorni d’assenza e la Pigna (38) che non si è vista per 43 estrazioni.

