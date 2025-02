Arrivati alle ore 20 di questo venerdì 21 febbraio 2025 possiamo mettere un attimo in pausa la nostra vita per dedicarci un attimo al sempre classico appuntamento con i concorsi che in questo specifico caso – ma separatamente trovate anche tutti gli altri giochi con le rispettive combinazioni fortunate – ci porterà alla scoperta dei simboli vincenti del Simbolotto; ovvero il consueto gioco abbinato al Lotto che vi permetterà di portare a casa un qualche interessante bottino anche nel caso in cui l’appuntamento lottifero non si sia rivelato vincente!

Per incassare il bottino – questo vale sempre la pena ricordalo – in ogni caso dovrete presentare anche la schedina del Lotto integralmente conservata dato che è proprio sul fondo di questa che sono indicati i vostri simbolotti; ma certi che siate prontissimi a passare oltre vi lasciamo subito in compagni dei numeri e dei simboli vincenti di oggi del Simbolotto, che sono: Naso (16), Luna (6), Cacio (30), Disco (32), Vaso (7).

Come ben saprete se siete finiti (certamente non a caso!) su questo articolo, nella serata di oggi potremo scoprire una nuova cinquina di simboli – e corrispondenti numeri – vincenti del consueto concorso del Simbolotto giunto al suo terzo appuntamento settimanale: prima di oggi, infatti, si sono già tenuti altri due sorteggi precisamente nelle giornate di martedì e giovedì (ovvero ieri), mentre prima di poter dichiarare definitivamente chiusa la settimana del Simbolotto ce ne sarà un quarto conclusivo nella serata di domani; fermo restando che questo programma di quattro estrazioni settimanali si ripeterà del tutto identico anche la prossima settimana, quella dopo e così via fino alla fine dell’anno!

Peraltro fino ad oggi questo anno nuovo che si è aperto da poco meno di due mesi, proprio nel Simbolotto ci ha regalato la bellezza di dodici differenti premi della categoria massima che vale sempre almeno 10mila euro (ma incrementati in base al valore scommesso in fase di gioco): l’ultimo vinto – dal valore di, appunto, 10mila euro tondi – risale solamente alla giornata di sabato 15 febbraio, mentre la cifra più alta vinta risale allo scorso 2 febbraio quando un giocatore – partendo da una giocata da 4 euro – si è portato a casa l’ottima cifra di ben 40mila euro!

TUTTE LE REGOLE PER GIOCARE AL SIMBOLOTTO: QUANTO COSA E COME FARE PER PIAZZARE UNA SCOMMESSA

Abbiamo accennato alle puntate del Simbolotto, ma nel ripercorrere brevemente le regole vale certamente la pena ricordare che di fatto questo è un gioco del tutto gratuito perché quella cifra andrà – in realtà – scommessa nel Lotto valendo per entrambi i concorsi senza alcun tipo di maggiorazione: nel gioco lottifero, tra le 11 ruote che vi troverete davanti dovrete scegliere obbligatoriamente quella di Cagliari che per tutto il mese di febbraio resterà in promozione prima di lasciare il suo scranno promozionale a quella di Firenze a partire dal prossimo sabato 1 marzo 2025; in un constante cambio di ruolo tra le 11 che si susseguirà di mese in mese!