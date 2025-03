Con il Simbolotto – che da sempre segue l’abbinato sorteggio del Lotto e in un certo senso anche gli analoghi del Superenalotto e del 10eLotto – si può mettere definitivamente una pietra sopra a questa serata di numeri e simboli vincenti con tutti i relativi premi che potreste essere riusciti ad aggiudicarvi con la giusta dose di fortuna ad assistervi e che a brevissimo potrete correre a riscattare!

LOTTO, SUPERENALOTTO, EUROJACKPOT, SIMBOLOTTO, 10eLOTTO/ Numeri vincenti di oggi, Venerdì 21 Marzo 2025

Se non lo sapeste, allora vi ricordiamo che il riscatto può essere facilmente fatto semplicemente tornando nella ricevitoria in cui avete giocato (e se l’aveste fatto online, allora sarà del tutto automatico); mentre solamente nel caso in cui abbiate superato la cifra di 10.500 euro dovrete prendervi un po’ di tempo per andare in una filiale della Banca Intesa Sanpaolo per vederveli accreditati sul conto corrente; e visto che l’attesa è sempre tantissima, vi lasciamo subito ai numeri e ai simboli vincenti di oggi del Simbolotto, che sono: Pizza (24), Anguria (31), Braghe (8), Festa (20), Mela (2).

Lotto e Superenalotto, i numeri vincenti!/ Estrazioni e 10eLotto di oggi, Venerdì 21 Marzo 2025

Continua a restare stazionario – nonostante soprattutto l’incredibile vincita record di ieri nel Lotto, la più alta assegnata in questi tre mesi di 2025 – il numero di vincitori del Simbolotto che proprio questa sera potrebbe finalmente tornare a crescere donando qualche interessantissima soddisfazione (seppur difficilmente milionaria) a qualcuno tra voi carissimi giocatori ed affezionati lettori di queste pagine: proprio oggi – e se siete qui probabilmente non dobbiamo neppure realmente ricordarvelo – infatti si terrà un nuovo sorteggio e dato che da 24 ore a questa parte la sorte sembra essere tornata a girare forse potremo vedere qualche ricco vincitore palesarsi tra noi, invertendo questo mese che – fino ad ora – sembra essere stato leggermente sfortunato per il Simbolotto!

LOTTO, SUPERENALOTTO, 10eLOTTO, SIMBOLOTTO/ Numeri vincenti di oggi, Giovedì 20 Marzo 2025

COS’È IL SIMBOLOTTO: COME FUNZIONA IL CONCORSO E TUTTE LE REGOLE PER PARTECIPARE

Immaginando che magari potreste non sapere bene di cosa stiamo parlando tra queste righe, lasciate che ricordiamo a tutti voi potenziali ‘neofiti’ del Simbolotto che si tratta di un concorso abbastanza simile (ma anche profondamente diverso) ai numerosi altri offerti dall’Agenzia Dogane e Monopoli che potreste già conoscere: per vincere al giocatore è – per così dire – ‘semplicemente’ chiesto di indovinare l’intera combinazione di simboli che questa sera potremo conoscere tutti assieme tra queste righe; fermo restando che sono previsti anche premi minori per chi di simboli ne indovinerà solamente una parte, da un minimo fissato a due.

A differenza degli altri giochi simili – però – è bene ricordare che il Simbolotto è l’unico a non permettere ai giocatori di scegliere i propri simboli con i quali partecipare all’estrazione di questa sera: nel caso in qui – infatti – decidiate di piazzare una scommessa sul Lotto di Firenze dopo averla convalidata il sistema vi assegnerà anche una combinazione di cinque simboli che questa sera saranno i protagonisti della vostra giocata; ma se l’impossibilità di scegliere la vostra combinazione vi sembrasse una ‘fregatura’, permetteteci di aggiungere il dettaglio (certamente non trascurabile) che il tutto sarà totalmente gratuito!