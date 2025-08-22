Estrazione Simbolotto dopo il Lotto di venerdì 22 agosto 2025: i numeri e i simboli vincenti del concorso di oggi, tutte le regole e i premi in palio

Stasera torna l’appuntamento con il Simbolotto, il gioco legato al Lotto che unisce fortuna e strategia, ma anche semplici modalità di partecipazione: per giocare basta acquistare una schedina del Lotto su una delle ruote abilitate, ma rispettando precise condizioni.

Ci riferiamo alla ruota in promozione, che nel caso del mese di agosto è ancora quella nazionale: si ottiene così una combinazione aggiuntiva, quella con cui partecipare all’estrazione, appunto, dei simbolotti. L’obiettivo è indovinare la combinazione di simboli abbinata ai numeri estratti: più simboli corrispondono, maggiore sarà la vincita, tenendo presente che centrando la cinquina del Simbolotto si possono ottenere ad esempio 10mila euro, in caso di giocata al Lotto da un euro.

Lotto, Superenalotto, Simbolotto e 10eLotto/ Estrazione numeri vincenti di oggi 22 agosto 2025

Il legame tra questi due giochi li rende inseparabili, anche se poi per i giocatori le strade per raggiungere la dea bendata si diversificano quando la parola passa alle macchine estrazionali.

DALLE FREQUENZE AI RITARDI: LE STATISTICHE DEL SIMBOLOTTO

Nel panorama del Simbolotto, ci sono alcuni numeri che si distinguono per essere usciti con maggiore frequenza, mostrano un certo feeling con le estrazioni: questo è il caso dell’Elica, che è al primo posto con le 138 apparizioni, quindi guida la classifica dei simboli più sorteggiati. Seguono il Vaso con 135 presenze, la Rana con 133 e i Topi con 131, mentre il Cerino, l’Uccello e il Diamante condividono la quota di 127 estrazioni ciascuno, chiudendo così la top five.

SUPERENALOTTO, SIMBOLOTTO, LOTTO, 10eLOTTO/ Numeri vincenti di oggi, Giovedì 21 Agosto 2025

Dal lato dei ritardi, ci sono altri simbolotti che si sono fatti notare finora: il Maiale e l’Anguria sono al primo posto della graduatoria con un ritardo di 27 turni, al secondo posto c’è la coppia formata dai Fagioli e dal Soldato, entrambi a 23 estrazioni di distanza. Al terzo posto, sul gradino più basso di questo podio statistico, ci sono le Forbici con 19 turni di ritardo, mentre il Cerino è al quarto posto a quota 17 assenze, con la top five dei ritardatari che viene completata da un tris, quello formato dalla Rana, l’Amo e il Quadro con 14 ritardi.